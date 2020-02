De Block versoepelt arbeidsmigratie in war for talent

Buitenlandse expats krijgen eindelijk een digitaal loket om hun aanvraag voor een werk- en verblijfsvergunning in te dienen. En buitenlanders die van werkgever willen veranderen of hier langer dan gepland werken, hoeven niet langer eerst naar huis te vliegen.

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) helpt een handje om bedrijven gemakkelijker werkkrachten van buiten de Europese Unie te doen vinden. Er komt in 2021 een digitaal loket - initieel beloofd voor vorig jaar - voor expats om hun dossier in te dienen. Buitenlanders die hier langer dan gepland willen werken, of van werkgever of statuut veranderen, mogen voortaan ook doorwerken na een simpel fiat van de administratie.

Tot nog toe moesten mensen tijdelijk stoppen met werken of zelfs een tijd terugkeren naar hun thuisland als hun verblijfs- en werkvergunning afliep. Die vergunning is één tot drie jaar geldig, afhankelijk van de status van de werknemer.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die verblijf in ons land regelt en controleert, mag zijn afdeling rond arbeidsmigratie uitbreiden van 80 naar 100 man. De bedoeling is dat alle ingrepen tot kortere behandelingstermijnen leiden.

Lange wachttijd

De Block speelt in op een al langer doorzeurende ergernis bij bedrijven. Die zijn nog altijd niet helemaal gewonnen voor een nieuw systeem. Buitenlanders kunnen sinds vorig jaar hun arbeids- en verblijfsvergunning via één document aanvragen. Het klinkt goed alles in één dossier te regelen. Maar in de praktijk nam het nieuwe model meer tijd in beslag dan vroeger.

Net omdat de procedure gesplitst verliep - Vlaanderen buigt zich over de arbeidstoelating terwijl het federale niveau over verblijf gaat - bleek het uiteindelijk best een geoliede machine. Expats konden aan de slag zodra ze een arbeidskaart hadden - na een tweetal weken - terwijl hun verblijf geregeld werd.

Soepele regels voor kenniswerkers zijn vooral in Vlaams belang.

Het maakte de Belgische regeling - ondanks de communautaire angel - tot een van de performantste ter wereld. Maar in het eengemaakte dossier moet anders dan vroeger zowel de arbeids- als de verblijfskaart helemaal in orde zijn voor mensen aan de slag kunnen. Buitenlanders moeten vandaag eerst aankloppen bij het loket van het Vlaamse departement werk dat controleert of iemand hier mag werken.

Dat duurt zo'n 30 dagen. Pas daarna verhuist het dossier naar de DVZ die een veiligheidsscreening doet en het verblijf al dan niet toestaat. Bedrijven klaagden en maakten gewag van wachttijden tot vijf maanden. De DVZ laat weten dat er bij de opstart van de gecombineerde vergunning een achterstand was, daardoor liep de wachttijd op tot zes tot acht weken. 'Nu is dat nog 2 tot 3 weken en tegen midden maart zou het nog enkele werkdagen mogen zijn', klinkt het.

Kraanmannen

Soepele regels voor kenniswerkers zijn vooral in Vlaams belang. Vlaamse bedrijven krijgen een massa vacatures niet ingevuld. Daarom is het in Vlaanderen eenvoudiger gemaakt om mensen van buiten de EU te rekruteren voor knelpuntberoepen, van kraanmannen tot slagers. Bovendien heeft de brexit de war for talent een nieuwe internationale dimensie gegeven. De Britse regering kondigt aan dat ze naar Canadees en Australisch model een migratiemodel met punten invoert. De poort gaat vooral nog open voor wie slim is en Engels spreekt.

Dat was gisteren voor Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) het sein om te klagen dat de nieuwe procedure in ons land trager is dan de vorige. Ze pleit ook voor een 'fast track'-procedure voor zeldzame profielen. 'Nederland werkt met een systeem van erkende bedrijven die na grondige controle bijna automatisch mensen mogen tewerkstellen. Er is zelfs al sprake van de Nederlandroute, die ons knappe koppen kost' zegt ze.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) liet verstaan dat er vandaag bij ons een fast track is voor expats die hun vergunning willen verlengen en voor bepaalde beroepsgroepen zoals sporters en gespecialiseerde technici. Ook De Block laat weten dat ze hard haar best doet, onder meer met het digitale loket, waar ook Crevits naar verwijst.