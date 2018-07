De Block weigert te besparen op kankertherapie

In 2019 zal de ziekteverzekering zo'n half miljard meer uitgeven dan aanvankelijk voorzien. Dat is voor een groot stuk te wijten aan het onderschatte succes van doeltreffende kankerbehandelingen.

'De uitgaven voor die behandelingen zijn inderdaad gestegen', zegt minister De Block in Het Laatste Nieuws. 'Maar daardoor redden we wel mensenlevens of verhogen we de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk.'

Niet snijden in budget

Het tekort loste De Block de afgelopen jaren zelf op, maar deze keer weigert ze. 'Want dat zou betekenen dat ik elders in de gezondheidszorg moet snijden, waar ik niet wil snijden.' En dus verwacht ze binnenkort bij de begrotingsbesprekingen een geste van haar collega's.

De Block: 'Ons budget is altijd op orde maar voor deze nieuwe kankerbehandelingen vragen we een uitzondering.' Voor het resterende tekort van 200 miljoen euro zegt ze zelf een oplossing uit te werken.

2019 dreigt sowieso - opnieuw - een verloren jaar te worden voor de begroting. Met lokale verkiezingen in aantocht is er in de regering weinig animo voor structurele besparingen, de doelstelling voor een evenwicht is dit voorjaar al verschoven naar 2020 of later.