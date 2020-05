De Block werkt aan oplossing voor kinderen uit Griekse migrantenkampen

Nu CD&V mee op de kar springt van een groen voorstel om minderjarige migranten weg te halen van Griekse eilanden, lijkt minister Maggie De Block België bij een Europese 'coalition of the willing' te laten aansluiten.

'De minister werkt aan een oplossing. De gesprekken op het Europese niveau lopen. Maar het is te vroeg om daar meer over te zeggen. Ook de gemeenschappen hebben hun zegje in de opvang van onbegeleide minderjarigen. Dat maakt het niet zo evident.'

Maggie De Block (Open VLD) heeft als minister van Volksgezondheid haar handen vol met de coronacrisis, maar op haar kabinet lijkt in een ander dossier een serieuze koerswijziging in de maak.

De Block, die ook bevoegd is voor migratie, en de regering hadden tot nu de boot afgehouden voor de opname van tientallen minderjarigen uit Griekse migrantenkampen. Op initiatief van de Europese Commissie engageren zo'n tien lidstaten zich om 1.600 minderjarigen, die er zonder hun ouders zitten, onder elkaar te verdelen. België paste eerst, maar lijkt zijn standpunt aan te passen.

Koerswijziging

De mogelijke koerswijziging komt er terwijl in het parlement beweging is in een voorstel van Ecolo-Groen. Onder impuls van Kamerlid Wouter Devriendt (Groen) wordt gesleuteld aan een meerderheid om België bij een Europese coalitie te voegen die minderjarigen weghaalt uit de miserabele leefsituaties in de Griekse migrantenkampen. Ngo's en politiek links dringen daar al jaren op aan.

Nu het coronavirus ook rondwaart onder migranten op Griekse eilanden, zijn meerdere lidstaten van de Europese Unie in gang geschoten. Duitsland heeft 47 minderjarigen opgenomen, Luxemburg twaalf, Portugal zou 50 kinderen invliegen en Finland wil zo'n 100 kwetsbare volwassenen en kinderen opnemen. Ook Kroatië, Frankrijk, Ierland, Litouwen, Bulgarije en Zwitserland - geen EU-lid - doen mee.

1.600 Minderjarigen uit kampen De Europese commissie wil in totaal 1.600 kinderen uit de kampen halen. Duitsland heeft al 47 minderjarigen opgenomen, Luxemburg 12, Portugal zou snel 50 kinderen invliegen, Finland wil een 100-tal kwetsbare volwassenen en kinderen opnemen. Ook Kroatië, Frankrijk, Ierland, Litouwen, Bulgarije en Zwitserland doen mee.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, leven op de Griekse eilanden voor de Turkse kust 39.000 migranten, onder wie een 5.000-tal minderjarigen zonder ouders of een ander familielid. De officiële opvang telt hooguit 6.000 plekken. De meerderheid is aangewezen op geïmproviseerde kampen. De meesten zitten er al jaren, nadat ze illegaal vanuit Turkije de Middellandse Zee zijn overgestoken. Ze wachten op de behandeling van hun asielaanvraag. Op het Griekse vasteland leven naar schatting 70.000 migranten en asielzoekers.

De ngo Human Rights Watch riep de Griekse premier onlangs met een socialemediacampagne op de kinderen beter te huisvesten. Eerder trokken enkele honderden ngo's en duizenden Europese artsen aan de alarmbel over de precaire situatie van de kinderen in de kampen. Ook Belgische steden en gemeenten, zoals Gent, vragen kinderen op te vangen.

Wouter Devriendt: 'De kampen zijn overbevolkte vuilnisbelten met een tekort aan voeding, proper water en sanitair. Er zijn onlusten, branden en zelfs berichten over seksueel misbruik. Dat is geen plek voor kinderen zonder ouders. Voor de duidelijkheid: het gaat om enkele tientallen kinderen die we in België opvangen. Dat is een no-brainer. Maar tot nu bleef België talmen en minister De Block op de rem staan.'

Hoogdringendheid

Devriendt kreeg een meerderheid achter zich om het voorstel volgende week bij hoogdringendheid in de commissie-buitenlandse zaken te behandelen. Hij kreeg steun van de groenen, socialisten, communisten, DéFi, cdH en regeringspartij CD&V. Open VLD en de MR stemden tegen.

Franky Demon, die migratie opvolgt bij CD&V, steekt niet weg dat zijn partij geneigd is de resolutie mee goed te keuren. 'We zullen wel amendementen indienen bij het voorstel van Groen, dat ook kwetsbare ouderen wil overnemen uit de kampen. Dat zien we niet zitten.' Ook MR heeft amendementen ingediend, maar lijkt zich niet te verzetten tegen de komst van een groep minderjarigen uit Griekenland.

We zullen amendementen indienen bij het voorstel van Groen, dat ook kwetsbare ouderen wil overnemen uit de kampen. Dat zien we niet zitten. Franky Demon Kamerlid CD&V

'We weten hoe penibel de situatie is en hebben begrip voor de vraag. We hebben er alle in vertrouwen dat minister De Block die vraag voor herlocatie correct behandelt in functie van wat mogelijk is', luidt het bij Open VLD.

De Block blokte de voorbije weken elke vraag tot opname af met het argument dat het opvangnetwerk overvol zit. Zowel CD&V als MR zeggen daar rekening mee te willen houden. De coronacrisis zet in ons land zware druk op de asiel- en opvangdiensten.

Opvang volzet

Minderjarigen zonder ouders worden door hun kwetsbaar profiel bij ons in aparte opvangcentra gestopt. De eerste maand opvang gebeurt in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC). Daarna gaan ze naar aparte groepen in de collectieve centra van de overheidsdienst Fedasil of naar een appartement van een OCMW.

'We horen dat er plaats is in de OOC's, de vzw Minor Ndako wil een tiental kinderen opnemen en er zijn nog organisaties bereid. Daarnaast kunnen de pleegzorg en jeugdhulp wellicht inspanningen leveren als dat gecoördineerd wordt met de regio's', zegt Devriendt. Mieke Candaele, de woordvoerder van Fedasil, bevestigt dat er plaats is in de OOC's, maar zegt dat de rest van de reguliere opvang behoorlijk volzet is.

Er is plek in de observatie- en oriëntatiecentra, maar de rest van de reguliere opvang is behoorlijk volzet. Mieke Candaele Woordvoerder Fedasil

'De komende dagen werk ik aan een sterk compromis met zoveel mogelijk partijen', zegt Devriendt. Dat MR en CD&V enkel kinderen en geen ouderen willen invliegen? 'Ook voor ons zijn minderjaren de prioriteit.' Al past hij voor te verwaterde resolutie. 'Want, hoe onbegrijpelijk ook, we weten dat De Block hier niet voor staat te springen.'