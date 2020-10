De Block wordt fractieleider Open Vld

De Block zetelde van 1999 tot 2011 in de Kamer. Daarna werd ze staatssecretaris en minister. Haar laatste functie was die van minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie/

'Ik dank de collega's voor het vertrouwen en zal als coach al onze nieuwe en ervaren parlementsleden bijstaan in het parlementaire werk', zei ze zaterdag in een mededeling. 'Ik wil ook ons jongste fractielid Jasper Pillen welkom heten en mijn opvolger in de Kamer Bram Delvaux bedanken voor zijn werk de afgelopen maanden.' Delvaux verdwijnt uit de Kamer nu De Block geen minister meer is.