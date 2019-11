De Crem: 'Tijd om N-VA'er in het veld te sturen'

'Iedereen is het er over eens dat de nota van Magnette geen basis kan zijn voor onderhandelingen.' Op die manier maakte Kamerfractieleider Egbert Lachaert (Open VLD) donderdag duidelijk dat de violen bij de Vlaamse liberalen gestemd zijn. Dat gebeurde na de forse verklaringen van zijn partijgenoot Bart Somers over de vermeende onwil van N-VA om in een federale regering te stappen. Het leek op een opening richting een paarsgroene coalitie, eventueel aangevuld met CD&V.