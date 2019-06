De Crem neemt zitje in Kamer niet op

CD&V’er Pieter De Crem heeft vlak voor de eedaflegging in de Kamer gemeld dat hij zijn zitje niet zal opnemen. Jan Briers, eerste opvolger op de Oost-Vlaamse Kamerlijst, neemt zijn zetel over.

De Crem zal de komende vijf jaar dus niet zetelen in de Kamer. Op dit moment is hij nog minister van Binnenlandse Zaken in de regering van lopende zaken.