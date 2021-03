De Croo: 'Bedrijven die het beter doen moeten winsten kunnen delen met werknemers'

In een brief aan de sociale partners heeft premier Alexander De Croo aangegeven dat het voor bedrijven die het beter doen in de coronacrisis 'mogelijk moet zijn hun winsten te kunnen delen met werknemers'.

Dat zei De Croo zondagochtend in het VRT-debatprogramma 'De Zevende Dag'. De Croo doet zijn uitspraak aan de vooravond van een nationale stakingsdag waartoe de vakbonden ACV en ABVV hebben opgeroepen. De staking komt er omdat het loonoverleg tussen werkgevers en werknemers helemaal is vastgelopen.

De Croo lijkt niet onwelwillend te staan tegenover dat idee. 'Je zit in een crisis die bepaalde sectoren zeer ongelijk raakt. Inspanningen vragen aan bedrijven die al volledig uitgemergeld zijn, is zeer moeilijk. Maar er zijn ook sectoren die heel veel activiteit gehad hebben.'

'Weken geleden heb ik, samen met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), een brief aan de sociale partners gericht. Daarin heb ik aangegeven dat het mogelijk moet zijn bedrijven die het beter doen de mogelijkheid te geven een deel van de bijkomende winsten te delen met werknemers. Dat lijkt mij de logica zelve. Mensen hebben in die bedrijven soms ongelooflijk hard gewerkt.'

Over het tijdstip van de staking is De Croo minder te spreken. 'Het recht op staking geldt. Ook in coronatijden hebben mensen het recht om te staken. Maar op een moment dat aan iedereen wordt gevraagd om boven zichzelf uitstijgen, hoop ik dat de sociale partners na de stakingsdag ook boven zichzelf uitstijgen. Naast een medische crisis met economische gevolgen kunnen we ons een totale blokkage in het sociaal overleg niet permitteren.'