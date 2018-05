De Croo: 'Dienstverlening Bpost moet gegarandeerd blijven'

Bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) gaat een gesprek voeren met Bpost-CEO Koen Van Gerven over de dienstverlening van het postbedrijf.

Dat heeft De Croo zondag verklaard in het VTM Nieuws. Hij reageerde daarmee op een interview van De Tijd waarin Van Gerven zei na te denken over verschillende postzegeltarieven voor brieven die binnen een dag geleverd worden en post die er wat langer over mag doen.

De dienstverlening van Bpost aan de burger is goed, zei De Croo, maar ze moet ook gegarandeerd blijven. Hij wil daarover het gesprek aangaan met de topman van het Belgisch postbedrijf.

Volgens De Croo moet Van Gerven ook in overleg gaan met zijn personeel over een redelijke werkdruk. ‘Het is het personeel die het bedrijf doen draaien’, aldus De Croo. ‘Een goede dialoog en sociaal klimaat zijn essentieel.’

Minder postbussen

Van Gerven haalt de inspiratie voor de duurdere prior-postzegels in Denemarken. 'Daar wordt elke dag maar één kant van de straat geleverd. Enkel voor wie een levering wil in één dag tijd en daarvoor meer betaalt, steken de postbodes de straat over.'

De topman wil bovendien snoeien in het aantal brievenbussen waarin post kan worden afgeleverd. 'Er staan in heel het land nog een kleine 14.000 rode brievenbussen. In tien jaar tijd is het aantal brieven dat daarin wordt gepost met de helft gedaald. In sommigen zitten nog maar drie of vier brieven per dag.'

Onvrede bij vakbonden

De vakbonden zijn niet te spreken over Van Gervens uitlatingen over een postbedeling aan verschillende snelheden. 'Dit zou voor een ongelijke behandeling van de burgers zorgen', zegt Jean-Pierre Nyns, van de socialistische vakbond ACOD. 'Dat meer kapitaalkrachtige mensen beter bediend zouden worden, is in strijd met de universele dienstverlening.'