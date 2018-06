De Croo: 'Dit is absoluut geen ballonnetje'

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) beseft dat er al 17 jaar sprake is van een vierde speler op de Belgische mobiele telecommarkt. 'Maar nu is er écht interesse', beklemtoont hij.

De Croo reageert geprikkeld op de opmerkingen van enkele analisten. Die hadden opgemerkt dat De Croo's pleidooi voor meer concurrentie op de Belgische telecommarkt veel weg had van een 'politiek ballonnetje'.

'Absoluut niet waar', aldus De Croo. 'Wij werken al twee jaar aan dit dossier. De Belgische telecomwaakhond BIPT meldt mij dat er wel degelijk interesse is.'

Het dossier rond een extra mobiele speler op de Belgische telecommarkt die voor meer concurrentie en lagere prijzen moet zorgen gaat al 17 jaar mee. In die tijd werden de licenties voor 3G geveild.

De minister verwijst naar markten zoals Frankrijk en de Scandinavische landen. 'Daar werkt het wel met vier spelers, en plukt de consument de vruchten. Tenzij wij het als Belgen normaal vinden om veel te betalen en weinig te krijgen, maar dat is niet mijn doel.'

Zware investeringen

De vraag blijft of de komst van zo'n vierde speler realistisch is in het licht van de zware investeringen die nodig zijn om 5G (supersnel mobiel internet, red.) uit te rollen.