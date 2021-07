De Croo: 'Geen collectieve regularisatie van sans-papiers'

Er komt geen collectieve regularisatie voor sans-papiers. Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdagmiddag in de Kamer. Vijfhonderd mensen zonder papieren zijn al ruim een maand in hongerstaking om verblijfsrecht af te dwingen.

We hebben een aanpak van het verstand en een aanpak van het hart nodig. Alexander De Croo Premier

Honderden hongerstakers bezetten de Brusselse Begijnhofkerk, de VUB en de ULB. Een groep van 430 ging op 23 mei in hongerstaking in de hoop een collectieve regularisatie af te dwingen. Dokters van de Wereld is ruim een maand later bezorgd over de toestand van de hongerstakers. Ze lopen een hoog risico op orgaanfalen en permanente lichamelijke schade, zegt de organisatie.

'Lost niets op'

De regeringspartijen PS en Ecolo vinden dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) met een oplossing moet komen. Maar een collectieve regularisatie komt er zeker niet, zei Mahdi eerder al. Volgens de staatssecretaris lost dat niets op en leidt het tot een aanzuigeffect.