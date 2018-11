De Croo: 'Heisa over Vanackere bij Nationale Bank is terecht'

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo is niet te spreken over de keuze door CD&V voor Steven Vanackere als nieuwe directeur van de Nationale Bank.

In de regering zit men duidelijk verveeld met de commotie over de benoeming van Steven Vanackere in het directiecomité van de Nationale Bank. Vanackere is de kandidaat van CD&V en vervangt Marcia De Wachter die met pensioen is gegaan.

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke was Vanackere de beste kandidaat. 'Het was geen keuze tussen man of vrouw, maar een keuze voor de kwaliteiten van Vanackere', benadrukte Beke.

Maar Open VLD-vicepremier Alexander De Croo smaakt de keuze voor Vanackere niet. 'Heisa over benoeming Steven Vanackere bij Nationale Bank is terecht. Geen enkele vrouw aan de tafel is geen goede zaak', schreef De Croo vrijdagochtend in een tweet.

'Met Marcia De Wachter zat er één vrouw in de directie, wat eigenlijk al te weinig was', verduidelijkt De Croo aan de telefoon. 'Een orgaan als de Nationale Bank heeft er alle belang bij divers te zijn. Vrouwen versterken de organisatie. Nu is het een mannenclub.'

Niet doorgesproken

De Croo wijst er ook op dat de keuze voor Vanackere niet besproken is in de regering. 'Men zegt dat dit een beslissing is van de regering, maar dat is niet zo. Dit is louter CD&V en de minister van Financiën. Er is geen overleg geweest. Ik ben verrast dat het ons op voorhand zelfs niet is meegedeeld', luidt het nog.

Volgens De Croo gebeurt de benoeming van Vanackere via een koninklijk besluit door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). 'Of hij dat al afgehandeld heeft, weet ik niet. Dat moet u hem zelf vragen', zegt De Croo.

Van Overtveldt was vrijdagochtend nog niet bereikbaar voor een reactie. Hij benadrukte eerder dat het formeel beschouwd wel een zaak van de voltallige regering was. 'De kandidatuur van de heer Vanackere is een voordracht door de regering', klonk het woensdag in een tweet. 'Door een andere vacante positie - die volgens de traditionele logica aan N-VA toekomt - niet in te vullen, komen we tot een afslanking van het directiecomité', voegde hij er fijntjes aan toe.

N-VA-vicepremier Jan Jambon reageerde ook deze ochtend. 'Het kwam CD&V toe om deze vervanging te doen. De benoeming van Vanackere is dus als zodanig geen arbitrage van de regering', preciseert hij aan Belga.