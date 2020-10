De Croo: 'Het virus is de vijand, niet de Franstaligen'

Premier Alexander De Croo verdedigde zondagavond in televisie-interviews de drastische coronamaatregelen die vanaf vandaag over heel het land van kracht zijn.

Vanaf vandaag gaat de horeca en het sociaal leven grotendeels op slot, een gevolg van de maatregelen die de Belgische overheden vrijdagavond aankondigden om de steile opmars van het coronavirus in ons land in te dammen.

De sluiting van de horeca komt er niet omdat cafés en restaurants in de fout gegaan zijn, maar omdat het in de huidige toestand essentieel is om sociale contacten te vermijden en die contacten vinden in de horeca plaats. Dat was de boodschap van premier Alexander De Croo in de zondagavondjournaals van VRT en VTM.

Het virus in cijfers De dagelijkse cijfers over covid-19 in ons land - besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens - onderstrepen dat de strengere maatregelen om het virus in te dammen broodnodig zijn.

De Croo begrijpt dat de sluiting van de horeca geen gemakkelijke beslissing is, maar het virus is overal. 'In onze ziekenhuizen liggen drie maal meer mensen op de intensieve zorgen dan op 18 maart, toen de lockdown werd beslist', klonk het in het VRT Journaal. Om de ziekenhuizen te kunnen laten werken, moeten we alle sociale contacten vermijden en in cafés en restaurants zijn er contacten, en dat is niet hun fout, benadrukte de premier.

Voor de Open VLD'er is de discussie over het wettelijk bewijs dat cafés en restaurants verspreiders zijn, achterhaald: 'De maatschappelijke prioriteit is de goede werking van de ziekenhuizen, het openhouden van de scholen en de essentiële bedrijven draaiende houden'. Voor alle Belgen is voor hem de boodschap: vermijd alle sociale contacten die je niet moet doen.

We leven in een klein land, en het duurt niet lang of het virus is overal Alexander De Croo Premier

De premier reageerde ook op de kritiek uit N-VA-hoek op de sluiting van de restaurants. Hij verwees naar Nederland waar de restaurants aanvankelijk open bleven met een sluitingsuur, maar premier Rutte moest toegeven dat het geen goede beslissing was .'Ik hoop dat iedereen de ernst van de zaak beseft en geen politieke spelletjes speelt', luidde het.

Ook de kritiek dat er vandaag een verschil is tussen de toestand in Vlaanderen en in Wallonië en Brussel, pareerde hij. 'De vijand is het virus, niet de Franstaligen of Brusselaars. We leven in een klein land, en het duurt niet lang of het virus is overal', aldus de premier.