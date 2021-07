De Croo: 'IS-moeders terughalen was de veiligste optie'

De repatriëring van de zes IS-vrouwen en hun tien kinderen was volgens de veiligheidsdiensten veiliger dan het niet doen. Dat verklaarde premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer.

Zes IS-vrouwen en hun tien kinderen zijn vorige week uit het kamp al-Roj, in Syrië, overgevlogen naar ons land. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en ministers Sophie Wilmès (Buitenlandse Zaken, MR) en Vincent Van Quickenborne (Justitie, Open VLD) waren donderdag in de bevoegde Kamercommissie uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. 'Hen terughalen was veiliger dan niet repatriëren', verklaarde De Croo op basis van advies van het OCAD.

Kinderen die er opgroeien kunnen mogelijk haatgevoelens ontwikkelen voor het land 'dat hen in de steek liet'. Alexander De Croo Premier

Het OCAD, dat het dreigingsniveau analyseert, keek in de eerste plaats naar de levensomstandigheden in de kampen, die week na week verslechteren. Kinderen die er opgroeien ontwikkelen mogelijk haatgevoelens voor het land 'dat hen in de steek liet'. De conclusie: een begeleide repatriëring was voordeliger en het biedt onze veiligheidsdiensten de kans de controle te bewaren.

De premier benadrukte dat de operatie, die niet zonder risico's was, verlopen is zoals gepland. In het kamp al-Roj was nog een moeder met vier kinderen die, hoewel ze aan de voorwaarden voldeed, een repatriëring weigerde. Andere moeders kwamen niet in aanmerking en IS-mannen worden ook niet teruggehaald, waardoor de operatie er nu op zit.