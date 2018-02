De Croo: 'We gaan vandaag strategischer om met overheidsparticipaties'

'Wat vandaag gebeurt bij Brussels Airlines, is de uitloper van een strategische beslissing die 10 à 15 jaar geleden werd genomen. Ik denk dat we vandaag met onze overheidsparticipaties op een veel strategischere manier omgaan.' Dat heeft vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) maandagavond gezegd in 'De afspraak' op Canvas.