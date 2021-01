De Croo: ‘We nemen de mensen wél au sérieux’...

‘Weten in welke sporthal het spuitje op hen wacht, is voor velen een eerste tastbare vorm van hoop, maar tussen de voet en de top van de berg liggen nog veel haarspeldbochten.’ Premier Alexander De Croo (Open VLD) hoedt zich om valse verwachtingen te creëren.

De sfeer die dezer dagen rond de coronacrisis hangt, lijkt wel een flipperkast. Maakt de politiek dan eens een goede beurt met de uitrol van de vaccinatiecampagne en het interfederale akkoord over de verdeling van de relancegelden, dan is het een paar dagen later ‘Defcon1’ als de regering in alle stilte de lockdown tot 1 maart verlengd blijkt te hebben en buitenlandse coronavarianten alle hoop op versoepeling weer wegslaan.

De Croo kan leven met kritiek. ‘Dit is geen tijd voor kasplantjes. Niemand moet mij uitleggen dat wij de mensen ongelooflijk veel afpakten - volgens sommigen zelfs hun dromen. Ik kan alleen maar zeggen dat de inspanningen geloond hebben. Na een heel zware tweede golf is het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames drastisch gedaald, waarmee we een eiland in Europa zijn. In deze crisis was het zelden zo dat ons land er gedurende een relatief lange periode beter voor stond dan de andere. Dat is een resultaat van stabiele en eenvoudige regels. Voor dit jaar is mijn ambitie om de mensen veel terug te kunnen geven.’

Het perspectief dat er vorige week voor de kappers leek, is weg.

Alexander De Croo: ‘Een van de lessen die we moesten leren, is dat de situatie elke week anders is. Op basis van het nieuws over de vaccins leek alles de goede richting uit te gaan. Nu zit je plots met een mutatie die alles zeer onvoorspelbaar maakt. Die onvoorspelbaarheid weegt enorm.’

In oktober klonk het dat de lockdown een maand zou duren.

De Croo: ‘Omdat alle experten toen zeiden dat we er na vier weken door zouden zijn. Op momenten als dit moeten we durven te zeggen dat er geen zekerheden zijn. Wie vandaag zekerheden verkondigt, moeten we met scepsis bekijken. De enige zekerheid die ik kan geven, is dat we de situatie opvolgen. We maken de afweging of de maatregelen die we namen nodig zijn.'

'Ik zou liever iets anders vertellen, maar we kregen allemaal een les in nederigheid. Er gebeuren dingen die we niet verwachtten, maar we moeten volhouden. Ik weet niet of onze zorg, die al zwaar op de proef is gesteld, nog een derde golf aankan.’

Waarom niet eens testen of een heropening van de restaurants zou kunnen?

De Croo: ‘Voor de kerstvakantie heb ik serieus getwijfeld of we met het aanhouden van de strenge regels niet te ver gingen, maar achteraf gezien ben ik blij dat we voet bij stuk hebben gehouden. In Ierland werden de contacten versoepeld en ging de horeca weer open. Zie wat daar nu aan de hand is. En dat zeg ik niet met leedvermaak.’

U gaat prat op een heldere communicatie. Waarom zwijgt u als het overlegcomité de lockdown tot 1 maart verlengt? Het leek wel alsof dat ‘in den duik’ moest gebeuren.

De Croo: ‘Omdat het om een verlenging van de toestand ging en het duidelijk was dat we op 22 januari opnieuw zouden evalueren, maakte ik de inschatting dat we daarvoor geen persconferentie moesten bijeenroepen. Achteraf gezien had ik dat beter wel gedaan, maar mag ik vinden dat sommigen dit toch wel groter wilden maken dan het is?’

In Het Laatste Nieuws hekelde psychologe Elke Geraerts dat de regering de bevolking als imbecielen aanziet. Wat denkt u als u zoiets leest?

De Croo: ‘Dat heeft me geraakt, omdat ik echt denk dat het onterecht is. Meer dan ooit neemt deze regering de mensen wél au sérieux. We hebben veel vertrouwen gehad. We hebben altijd gezegd dat we kunnen slagen als we dit samen doen. Als je mensen vertrouwen geeft, krijg je veel terug.’

Over de vaccinatiecampagne communiceerden de verschillende regeringen bijzonder voorzichtig, maar sinds vorige week is het voluntarisme troef. Volgens Jan Jambon (N-VA) is iedereen tegen de zomer geprikt. Deelt u dat optimisme?

De Croo: ‘In een week is ongelooflijk veel in beweging gezet. Mensen zien nu perspectief omdat ze in de krant kunnen lezen in welk vaccinatiecentrum ze hun inenting krijgen. Ze weten misschien nog niet wanneer ze hun prik krijgen, maar wel waar. Uit de tweewekelijkse motivatiestudies blijkt dat almaar meer mensen bereid zijn om het vaccin te nemen. Het is de eerste tastbare vorm van hoop: ze twijfelen niet meer.’

Je mag echt niet onderschatten hoe complex het vaccinatieproces is. Ik zal pas gerust zijn als de ‘pikuur’ bij iedereen in de arm zit.

‘De vaccinatiecampagne bekijk ik als een ondernemer: het is een proces dat we moeten optimaliseren, maar het is een keten waarin ongelooflijk veel onzekerheden zitten. We staan aan het begin van de col en we moeten nog heel wat haarspeldbochten voorbij voor de top.'

'Als alles goed loopt, zullen we voor de zomer heel ver staan, maar er is bijvoorbeeld al het bericht dat Pfizer de komende weken misschien wat minder vaccins aan alle Europese landen kan leveren, om daarna weer sneller te gaan. Ik blijf daarom zeer voorzichtig. Je mag echt niet onderschatten hoe complex dit hele proces is. Ik zal pas gerust zijn als de ‘pikuur’ bij iedereen in de arm zit.’

Europees herstelgeld

De Croo bereikte deze week een akkoord met de deelstaten over het leven na de coronacrisis. 6 miljard euro Europees herstelgeld werd zonder veel drama verdeeld onder de verschillende overheden. De premier hoedt zich ervoor om dat een overwinning van het samenwerkingsfederalisme te noemen. ‘Ik zie partijen en regeringen die heel goed begrijpen wat op het spel staat en die daarom met elkaar samenwerken. Moet je daar de titel samenwerkingsfederalisme opplakken? We doen wat van ons verwacht wordt: resultaten boeken in plaats van elkaar te bekampen.’

Met wat kwade wil kunnen we dit ook wafelijzerpolitiek noemen: het geld wordt verdeeld tussen de regio’s en gaat niet per se naar de beste projecten.

De Croo: ‘Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) heeft gewerkt aan een strategie van gemeenschappelijke doelstellingen. Elke regering moet nu uitmaken in welke projecten ze gelooft. Om dat te kunnen, moet je spreken over de verdeling van het geld. Het plan dat eruit zal komen, zal er een zijn van samenhangende projecten. Federaal zetten we in op de waterstofeconomie, maar ook de regio’s zullen dat doen.’

Wat voor een economie moet België worden?

De Croo: ‘We moeten meer toegevoegde waarde creëren. Kijk naar de brexit: we worden zwaar geraakt omdat we een logistieke poort zijn. De toegevoegde waarde van die logistiek is misschien wel belangrijk, maar niet zo groot.'

Bedrijven uit de horeca en de evenementensector die straks heropstarten, zijn als een beer die uit zijn winterslaap komt: uitgemergeld. Alexander De Croo Federale premier

'We zijn niet het enige land met een goede ligging. Grondstoffen hebben we niet. Wat blijft over? Onze brains, onze handen en onze creativiteit. Maar helaas zijn we een samenleving die ongelooflijk met talent morst. Jongeren met een migratieachtergrond gaan naar onze scholen en onze jeugd- en sportclubs. Maar als het is om een job te krijgen, dan werkt het plots niet meer?’

Bedrijfstakken die al maanden stilliggen hebben misschien niet zo veel aan grote innovatieve vooruitzichten. Hebt u daar ook een plan voor klaar?

De Croo: ‘We werken aan een heropstartplan. De pandemie raakt mensen op een ongelijke manier. De zwakkeren en de kleinen worden veel harder geraakt. In het begin vreesden we voor faillissementen van high profile-bedrijven, maar die waren er nauwelijks, maar voor zelfstandigen en kmo’s is het keihard. Bedrijven uit de horeca en de evenementensector die straks heropstarten, zijn als een beer die uit zijn winterslaap komt: uitgemergeld. Dat betekent dat het niet zo evident is om inkopen en aanwervingen te doen.’

‘De bouwstenen om die bedrijven te helpen, liggen klaar van na de eerste lockdown: dan denk ik aan wederopstartfinanciering, loonlastenverlagingen voor bedrijven die mensen uit tijdelijke werkloosheid halen en maatregelen om investeringen aan te moedigen, zoals de verlengde hogere investeringsaftrek. Tegelijk moeten we inzetten op het aantrekken van de consumptie. Er is veel gespaard, maar consumptie is uiteraard iets wat samenhangt met vertrouwen.’

Europa eist in ruil voor de relancemiljarden dat lidstaten structurele hervormingen doorvoeren. U bent intussen honderd dagen ver en nog altijd hebben we van de bevoegde PS-ministers geen voorstel gehoord over hoe naar 80 procent tewerkstelling te gaan en hoe de pensioenen betaalbaar te houden.

De Croo: ‘Het zijn ook niet de klassieke eerste honderd dagen van een regering geweest, hé.’ (lacht)

Maar de effectentaks is er wel al door.

De Croo: ‘Dat is zo. En ik denk dat het ook een gerechtvaardigde maatregel is, met de nodige eenvoud. Maar om op de hervormingen terug te komen: de bevoegde ministers weten dat we die werven bij de begrotingscontrole van maart in gang zullen steken. Het is niet omdat een aantal ministers constant in de picture loopt met coronabestrijding, dat de rest slaapt, hé.’

Uw partij lag tijdens de formatie dwars toen de socialisten voorstelden de wet van 96 op de loonmatiging te hervormen. Vreest u niet dat u er straks toch gelegen heeft als de vakbonden en PS-minister van Werk Dermagne elkaar vinden?

De Croo (sussend): ‘Ik stel in de Groep van Tien toch veel verantwoordelijkheidszin vast, hoor. Zoals het nu niet de tijd is voor politieke spelletjes, is het ook geen tijd voor sociale spelletjes.'

'De wet van 96 heeft ertoe geleid dat we onze loonhandicap konden verkleinen en onze competitiviteit op peil konden houden. Laten we dat zo houden. Ik snap de roep om extra marge voor loonsverhoging omdat mensen veel inspanningen moesten leveren, maar men mag niet vergeten dat ook de bedrijven het niet makkelijk hebben.’

Als u op zaterdag De Tijd openslaat en leest dat Paul Magnette de houdbaarheid van het begrotingstraject en de effectentaks in twijfel trekt, denkt u dan: ‘Ai, daar is mijn schaduwpremier al’?

De Croo (lacht): ‘U trekt het op flessen.’

Charles Michel werd bijna paranoia van zijn schaduw Bart De Wever (N-VA). Hoe probeert u dat te voorkomen?

De Croo: ‘Met Paul Magnette hang ik zeker een keer per week aan de lijn en nog nooit heeft hij gezegd dat we punt X zus moeten aanpakken en punt Y zo. We spreken vooral over de crisis. Ook met de andere voorzitters hou ik trouwens contact, net als met de ministers-presidenten van de andere regeringen. Ik denk dat men onderschat hoe belangrijk het in deze crisis is om iedereen op dezelfde pagina te houden.’

Kan deze regering nog een winnend verhaal worden voor Open VLD? De kritiek klinkt dezer dagen wel luid dat alle liberale principes overboord worden gegooid.

De Croo: ‘En van wie komt die kritiek? Want ik wil het liefst luisteren naar serieuze mensen. De maatregelen die wij nemen zijn lastig, maar proportioneel. De maat- regelen zijn ook grondwettelijk, wat sommigen ook mogen beweren.'

Het zou goed zijn als alle partijvoorzitters goede contacten met elkaar onderhielden. Aan een ‘pissing contest’ heeft niemand behoefte. Alexander De Croo Federale premier

'De Raad van State is al tientallen keren geconsulteerd over onze beslissingen en slechts één keer is een vraag om bijsturing gekomen: bij de erediensten. Het is waar: we hebben de mensen veel moeten afnemen, maar we zullen ze ook veel teruggeven. Dat is voor een liberaal een interessant moment.’

Hebt u de eenzaamheid die met de job van een premier gepaard gaat al ervaren?

De Croo: ‘Mijn kantoor is op een paar mensen na volledig leeg, maar nee, ik heb dat nog niet ervaren. Het aantal contacten - via digitale calls vooral - is gigantisch. Als premier speel je op twee schaakborden tegelijk: binnenlands en Europees. Het tempo is aanzienlijk. Ik heb al vaker gedacht: ‘Laat me nu eens een uurtje ongestoord nadenken’.

De eenzaamheid komt pas als een premier beslissingen moet nemen die tegen zijn partijbelang ingaan.

De Croo: ‘Ik heb de indruk dat mijn partij nog altijd gelukkig is.’

Vele militanten hadden nochtans gehoopt dat Egbert Lachaert en u het stuur naar rechts zouden draaien.

De Croo: ‘Ik merk dat veel mensen in onze partij net de trots herwonnen. Mensen appreciëren het dat wij erin slagen om iedereen bij elkaar te brengen en resultaten te boeken zonder dat daar telkens een uitslaande brand en heel veel politiek theater aan te pas komt. Laat ons dat zo houden.’

Hoe Egbert Lachaert (Open VLD) en Bart De Wever (N-VA) tegen elkaar tekeergaan is toch vreselijk slecht toneel?