De Croo bij Macron: 'Geen brexit tegen om het even welke prijs'

Premier Alexander De Croo had dinsdag in Parijs een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Op het menu stond een waaier aan thema’s. De aanpak van de coronacrisis en de brexit waren de hoofdschotels.

De Croo en Macron spraken elkaar in de middag in het Elysée, de ambtswoning van Macron. Het was de eerste buitenlandse verplaatsing van De Croo sinds hij premier is. De ontmoeting was een ‘vriendschappelijke werklunch’, aldus Macron.

De brexit was een belangrijk gespreksonderwerp tussen de twee. Macron herinnerde eraan dat beide landen ‘daar niet voor hebben gekozen’. ‘We zijn vooral alert voor het behoud van de eerlijke concurrentie, vandaag en op de lange termijn’, aldus de president.

In het bijzonder vermeldde hij de visserij. ‘Het behoud van de activiteiten van onze vissers in de Britse wateren is een essentiële voorwaarde.’ Hij benadrukte dat Frankrijk geen akkoord zal aanvaarden dat ‘onze langetermijnbelangen niet respecteert'.

‘Een brexitakkoord is belangrijk, maar niet tegen elke prijs’, zei ook De Croo. Hij maakte de analogie met een voetbalmatch waar de allerlaatste momenten beslissend zijn.

Uiteraard kwam ook de gezondheidscrisis aan bod. Beide staatshoofden zetten de goede samenwerking bij het aanpakken van de coronacrisis in de verf. ‘De bevolking wacht op een vaccin en verwacht samenwerking’, aldus De Croo. Hij benadrukte dat er ‘geen vaccinsstrijd’ bestaat tussen de verschillende lidstaten.

De politici gingen in op de grootschalige vaccinatiecampagnes die in beide landen op til zijn. Macron kondigde aan een omvangrijke vaccinatiecampagne te starten vanaf de lente. Dat na een eerste fase voor het zorgpersoneel en de kwetsbaarste groepen.

Skigebieden

Ook Frankrijk als geliefd vakantieland van de Belgen werd besproken. Macron acht het onmogelijk dat de Franse skigebieden tijdens de kerstvakantie opengaan. Al hoopt hij wel op een heropening in januari, ‘in goede omstandigheden’.

Hoewel premier De Croo 'besefte hoe graag Belgen gaan skiën in Frankrijk', raadde hij dat nogmaals stellig af. ‘We zullen in de toekomst nog genoeg de kans hebben.’ De Croo herhaalde dat hij de Franse houding over het gevoelige onderwerp van de wintervakanties ‘erg apprecieerde’, vooral het feit dat reizen naar skistations ontmoedigd worden door het gedwongen stilleggen van de skiliften.