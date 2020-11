De Croo brengt weer batterij steunmaatregelen in stelling

Net zoals in de eerste golf werkt de regering-De Croo aan een batterij steunmaatregelen, die de economie andermaal moeten onderstutten. Alles komt terug: de tijdelijke werkloosheid, het uitstel van betalingen, bankgaranties en steun voor de allerzwaksten.

Er ligt een serieus pakket aan steunmaatregelen op de regeringstafel, dat woensdag moet worden afgeklopt. Eerst komt een interkabinettenwerkgroep samen, dan volgt een overleg van de kabinetschefs, waarna nog een bijeenkomst van het kernkabinet op het programma staat.

Volgens minister van kmo's David Clarinval (MR) - die op de kern invalt voor de nog steeds van Covid-19 herstellende Sophie Wilmès - liggen alleen al voor de zelfstandigen 38 maatregelen op tafel. De verlenging van de overbruggingskredieten is er een van, en meteen een met een grote budgettaire impact.

Ook de verlenging van de tijdelijke werkloosheid, waar PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) zijn volle gewicht achter zet, is zo'n belangrijke maatregel die moet toelaten dat niemand achter wordt gelaten, wat het motto van premier Alexander De Croo (Open VLD) is geworden in de coronacrisis.

De beslissing bedrijven opnieuw uitstel van RSZ-betalingen aan te bieden, is nog zo'n belangrijke steunmaatregel. Zelfs de 'bazooka' die De Croo als toenmalig minister van Financiën in stelling bracht, ligt weer op de tafel. Er is opnieuw overleg met de bankensector, zodat garanties kunnen worden gegeven voor leningen aan bedrijven.

Arsenaal

Zowat heel het arsenaal aan steunmaatregelen dat is ingezet in de eerste golf duikt weer op: gaande van de 'Carry back'-regeling, waardoor coronaverliezen in mindering kunnen worden gebracht van winsten uit het verleden, tot het uitstel van btw-betalingen en van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing. Ook een verlenging van de Tax Shelter Covid-19, het fiscale voordeel voor wie investeert in nieuwe aandelen van kleine vennootschappen die hun omzet met 30 procent zagen dalen, wordt bekeken.

Voorts is de taskforce voor kwetsbare personen geheractiveerd. Het voorstel ligt op tafel om leefloners weer 50 euro extra per maand te geven, zoals in de eerste golf. Met de winter voor de deur is het eveneens cruciaal dat de elektriciteits- en verwarmingsfacturen worden betaald. Het is duidelijk dat de OCMW's weer onder druk komen te staan door een stijgend aantal steunvragen. Met de nieuwe lockdown wordt ook gevreesd voor een verdere toename van het intrafamiliaal geweld.

Budgettaire impact

'Dit gaat in ieder geval veel geld kosten', merkt een onderhandelaar bezorgd op. Dinsdag waren technici koortsachtig bezig om de budgettaire impact van de maatregelen in kaart te brengen, zodat er een evenwichtig pakket kan worden goedgekeurd. De vrees is dat sommige maatregelen, zoals de verlenging van het uitstel van RSZ-betalingen, de financiering van de sociale zekerheid onder druk kunnen zetten. Dat is zeker het geval als die maatregel breed wordt toegepast, en ook wordt toegekend aan de toeleveranciers van getroffen sectoren.

De vrees is dat sommige maatregelen de financiering van de sociale zekerheid onder druk kunnen zetten.

De voorzitter van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, zei enkele weken geleden in de Kamer dat er toch over moet worden gewaakt dat de steunmaatregelen in de tweede golf doelgericht worden ingezet. Hij vond het geen goed idee om de brede steunmaatregelen voor bedrijven te verlengen tot eind 2021. Al was het maar omdat de overheidsfinanciën in het oog moeten worden houden. De tekorten waar we op afsteven, zijn op middellange termijn niet houdbaar, klonk het.