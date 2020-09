De Croo heeft beste kaarten voor Zestien...

De premier of Financiën: voor die keuze staan Open VLD en de PS in de laatste uren van de formatie. Alexander De Croo heeft de meeste partijen achter zich om de Zestien te grijpen.

De koning heeft maandag geen duidelijkheid gebracht over het vervolg van de regeringsvorming. Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) gingen in de vooravond binnen als coformateurs en kwamen met dezelfde titels weer buiten. Dat komt omdat de kwestie nog altijd niet is aangesneden. Er restten de voorbije dagen en uren nog te veel discussiepunten over de begroting, de belastingen en de pensioenen om het al over de casting te hebben. Die is uiteraard verbonden aan het begrotingsluik. De partij die de premier krijgt, moet het compromis zoeken.

Daarbij laten de PS en Open VLD niet in hun kaarten kijken. De liberalen zwijgen over het premierschap, de socialisten benadrukken net hoe graag Magnette de Zestien wil. Dat doet vermoeden dat het omgekeerde waar is: dat Open VLD hard voor De Croo rijdt en dat Magnette vooral zijn huid zo duur mogelijk wil verkopen, maar liever PS-voorzitter blijft. Volgens onderhandelaars van andere partijen is dat ook aan de tafel te zien. 'Ze werken allebei heel hard, maar je voelt aan alles dat De Croo het net iets meer wil. Hij werpt zich ook op als de natuurlijke leider', klinkt het.

Hoe de knoop zal doorgehakt worden, is voorlopig nog onduidelijk. Feit is wel dat De Croo de grootste steun geniet. Sowieso heeft hij de MR achter zich, want Georges-Louis Bouchez valt nog liever dood dan de Zestien aan Magnette te geven. Ook de groenen trekken de kaart-De Croo, omdat een Vlaamse premier hen een extra minister oplevert. Maar heel opvallend: ook bij de sp.a heeft de man uit Brakel steun. 'Ook wij zitten niet te wachten op het verwijt dat dit een door Franstaligen gedomineerde regering is', zegt een onderhandelaar. Dat maakt dat De Croo zeker vier en misschien wel vijf van de zeven partijen achter zich heeft. CD&V-voorzitter Joachim Coens, die niet zit te wachten op een Vlaamse liberaal in de Zestien, zal dus al van goeden huize moeten zijn om dat nog tegen te houden.

Dan blijft nog de belangrijkste voorwaarde over: acht Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het opportuun dat De Croo premier wordt? Omdat de socialisten blijven duwen op een zo groot mogelijke enveloppe voor nieuw beleid en daar ongetwijfeld een hoop nieuwe fiscale inkomsten tegenover zetten, zou de te betalen prijs wel eens heel zwaar kunnen wegen.

Er wordt ook een mooie portefeuille in de weegschaal van het premierschap gelegd, vernam de redactie van De Tijd. De partij die de premier niet binnenhaalt, mag de minister van Financiën leveren. Dat is het gentlemen's agreement dat tussen de PS en Open VLD lijkt te bestaan. Maar er zijn kapers op de kust. Ook CD&V zou Financiën zien zitten, wordt gefluisterd. Nochtans is CD&V met het vertrek van Koen Geens veel knowhow kwijt op dat vlak. De naam van Vincent Van Peteghem valt als alternatief. De 40-jarige burgemeester van De Pinte is doctor in de toegepaste economie. En hij was de trekker van De Twaalf Apostels, die na de verkiezingen de CD&V-campagne evalueerden.

Andere namen die circuleren bij CD&V zijn die van huidig minister van Werk Nathalie Muylle en de Kamerleden Sammy Mahdi en Els Van Hoof uit Vlaams-Brabant en Leen Dierick uit Oost-Vlaanderen. Ook Servais Verherstraeten uit Antwerpen wordt genoemd, maar zijn profiel strookt niet met de verjonging en vervrouwelijking die Coens wil doorvoeren.

Genderevenwicht

Die vervrouwelijking moet er sowieso komen. Onder impuls van De Croo is het de ambitie naar een genderevenwicht te streven in de regering. Het pijnlijke daarbij is dat de belangrijkste posten bij Open VLD vermoedelijk naar mannen gaan. Als De Croo premier wordt, wordt Vincent Van Quickenborne waarschijnlijk zijn vicepremier. Dan blijft er nog een staatssecretariaat over om aan een vrouw te geven. De vraag is: wie? Maggie De Block past voor een degradatie en Gwendolyn Rutten zou het niet worden. Een andere Vlaams-Brabantse die over de tongen gaat, is de onbekende Eva De Bleeker uit Hoeilaart, al worden haar kansen beperkt genoemd.

De post Sociale Zaken en Volksgezondheid, die op dit moment nog door De Block wordt bezet, lijken de liberalen kwijt. De sp.a zou erop azen. Dat lijkt wat ambitieus: omdat de sp.a de tweede kleinste partij van de zeven is, moet ze volgens het systeem D'Hondt de PS, de MR, Ecolo, CD&V, Open VLD en nog eens de PS laten voorgaan voor ze een portefeuille kan kiezen. Maar het ziet ernaar uit dat van die methode afgestapt wordt. De posten zouden eerder per familie verdeeld worden.