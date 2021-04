De Croo krijgt sociale partners weer aan het praten over hogere lonen

Premier Alexander De Croo is er voorlopig in geslaagd te voorkomen dat het loondispuut zijn regering in brand steekt.

Er waren socialistische dreigementen over het droogleggen van de dividendenstroom voor nodig, maar de regering-De Croo heeft de vakbonden en werkgeversorganisaties toch weer aan tafel gekregen over hogere lonen.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties gaan toch nog een poging doen om een loonakkoord af te sluiten. Na drie dagen van politiek en sociaal drama riepen premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) de kopstukken van de sociale partners bij zich en kregen ze hen zover om toch weer aan tafel te gaan.

'Het gesprek verliep in een open en constructieve sfeer', klonk het na afloop bij De Croo. 'Er is afgesproken dat de sociale partners uiterlijk morgen (vrijdag, red.) aan de regering een agenda overmaken voor het sociaal overleg van de komende weken.'

De Croo blust zo een aanwakkerend vuurtje in zijn regering dat snel een uitslaande brand kon worden. Nadat de vakbonden het loonoverleg dinsdag hadden opgeblazen, verklaarde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert woensdag dat de regering de loonmarge op 0,4 procent zou prikken. Volgens de liberaal was daarover een akkoord on het kernkabinet.

Dat was een referentie naar de brief waarin De Croo en Dermagne de sociale partners een kader voor een loonakkoord aanreikten. Daarin was opgenomen dat de lonen met maximaal 0,4 procent boven op de verwachte 2,8 procent aan indexeringen kunnen stijgen, wat de maximale collectieve loonsverhoging is die de wet van 1996 toelaat. In sectoren die het tijdens de crisis goed hebben gedaan, zou er wel ruimte komen voor een eenmalige extra.

Coronapremie

De voorwaarde voor zo'n coronapremie was dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties daar een akkoord over sloten, wat niet lukte. Lachaert concludeerde daarom dat er geen coronapremie zou komen, maar dat viel - zeker in de aanloop naar 1 mei - slecht bij de socialisten.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ging in de tegenaanval door te stellen dat als er geen hogere lonen mogen komen, bedrijven ook geen dividenden zouden mogen uitbetalen. Hij haalde een nooit toegepast artikel van de wet van 1996 boven dat zo'n matiging voor de dividenden toelaat. Het was een voorbeeld van politiek driebanden. De socialisten willen niet zozeer de dividenden aan banden leggen, als ze dat al zouden kunnen, maar ze gebruiken dat argument als breekijzer.

Ofwel gaan de sociale partners samen ten onder, ofwel vinden ze samen een oplossing. Alexander De Croo Premier

Open VLD en de MR houden vast aan de maximale loonstijging van 0,4 procent, omdat ze de wet van 1996, die door de regering-Michel werd verstrengd, niet willen uithollen. Liberalen en socialisten, die laatsten gesteund door de groenen, kwamen zo wel lijnrecht tegenover elkaar te staan. Om een escalatie te vermijden besloot De Croo de sociale partners nog maar eens mee in bad te trekken.

Druk op sociale partners

'Ik blijf ervan overtuigd dat een evenwichtig sociaal akkoord de beste oplossing blijft', verklaarde De Croo donderdag in de Kamer. 'Van de sociale partners verwachten we dat ze op een moeilijk moment boven zichzelf uitstijgen en oplossingen vinden. Er wint niemand als er geen akkoord is. Ofwel gaan de sociale partners samen ten onder, ofwel vinden ze samen een oplossing.'