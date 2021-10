De Croo met de Vlaamse handrem op naar Glasgow

Premier Alexander De Croo is klaar met zijn huiswerk om maandag af te reizen naar de klimaattop van Glasgow. Al moet hij voortdurend achteromkijken of Vlaanderen volgt.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil dinsdag op de klimaattop in het Schotse Glasgow tonen dat België vooraan zit in het Europese peloton. Klimaat is een investeringskans en ons land kan een technologische voortrekkersrol spelen, is de teneur. België zit op koers om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 47 procent, zoals Europa vraagt.

De federale regering hoest de helft van de Belgische inspanningen op: een vermindering van de CO2-uitstoot in 2030 met 25 miljoen ton. Ze wil dat vooral realiseren door de offshorewindparken op de Noordzee uit te breiden en de leasewagens te vergroenen. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hoopt van België de Europese draaischijf voor waterstof te maken.

De deelstaten moeten de CO2-uitstoot met zo'n 25 miljoen ton reduceren, bleek eerder uit berekeningen van federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo). Maar De Croo heeft met de deelstaten nog geen akkoord bereikt. Van onderhandelingen over wie welke inspanning zal doen, is niets in huis gekomen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil verouderde en energieverslindende woningen in Vlaanderen beter isoleren. Maar de Vlaamse regering heeft nog niets afgeklopt. In de herfstvakantie wordt voortgewerkt aan een akkoord, waarmee Demir naar Glasgow kan trekken.

32,6 procent Vlaanderen komt nu aan een inspanning van 32,6 procent qua CO2-uitstoot. De doelstelling was 35 procent tegen 2030.

De bijkomende Vlaamse inspanning is vooral een poging de (oude) doelstelling te halen om de CO2-uitstoot met 35 procent te verminderen tegen 2030. Vlaanderen komt nu slechts aan 32,6 procent.

De Croo kan in Glasgow geen waterdicht plan voorleggen om de CO2-uitstoot met 47 procent te verminderen. De federale regering heeft geen signaal gehoord dat Vlaanderen die 47 procent in vraag stelt, klinkt het in federale regeringskringen. Vlaanderen springt bovendien mee op de trein als investeringsregio, met de federaal-Vlaamse investering in de koolstofarme staalfabriek van ArcelorMittal en de batterijfabriek voor Volvo in Gent.