De Croo opent deur naar uitstel kernuitstap

De Croo staat open voor het idee: 'De Vlaamse Ingenieursvereniging stelt voor volop in te zetten op elektrische wagens. Ze wil dat we dat doen via de bedrijfswagens en dat we nadenken over de eventuele verlenging van de levensduur van de twee jongste kernreactoren. Dat zijn interessante pistes. Daar wil ik het graag over hebben met andere partijen.'

De Croo deed de uitspraak in een gesprek over de regeringsonderhandelingen, waar hij aandringt op een discussie over inhoud. Die moet namelijk bepalen in welke coalitie Open VLD het best haar liberaal programma kan uitvoeren. De Croo begon zelf over de kerncentrales, zonder dat hij een vraag over het onderwerp kreeg.