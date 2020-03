De Croo steunt liberale voorzitterskandidaat Lachaert

'Hij kent zijn dossiers en pakt de zaken inhoudelijk aan', zegt De Croo in een interview in Knack. 'What you see is wat you get: dát is Egbert Lachaert. Ik heb hem door de jaren zien groeien. Eerst als Vlaams en daarna als federaal parlementslid, en nu als onze fractieleider in de Kamer. Egbert is een absolute topper. Hij heeft de energie en de aantrekkingskracht om opnieuw mensen naar ons toe te halen', zegt De Croo.