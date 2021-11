De Croo veroordeelt coronarellen: 'Crimineel en walgelijk'

Premier Alexander De Croo heeft het crimineel gedrag veroordeeld van een kleine groep manifestanten zondag bij de betoging tegen de coronamaatregelen in Brussel. 'Het geweld is absoluut onaanvaardbaar.'

'Het recht op betogen en vrije meningsuiting zijn belangrijk. Maar als dat eindigt in een golf van geweld, is dat totaal onaanvaardbaar, zeker als dat tegen de politie gericht is', zei premier Alexander De Croo (Open VLD).