De Croo waarschuwt voor opruiende taal

De bestorming van het Capitool in de VS is in de Wetstraat uitgedraaid op een aanval van de Vivaldi-partijen op de N-VA. Dat bleek tijdens een debat in het parlement.

'Trump zei: 'Ze pakken uw job af. Ze pakken uw land af. Ze pakken uw verkiezing af.' Wat gebeurd is, is het rechtstreeks gevolg van dat soort retoriek. Angela Merkel zei: 'Let op uw taalgebruik, want taal is de voorloper van het handelen.'' Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens het vragenuurtje in het parlement over de bestorming van het Capitool.

'Diegenen die zich de voorbije jaren zorgen hebben gemaakt, onder wie velen hier in dit halfrond, jullie waren niet hysterisch, niet verblind door een afkeer. De vragen die gesteld werden, waren terecht', merkte de premier op.

Fake news

Waar het volgens De Croo echt over gaat, is de 'desinformatie' en het 'fake news', dat via sociale media wordt verspreid om schade toe te brengen, om verdeeldheid te zaaien en conflict uit te lokken. Dat gebeurt niet alleen in de VS, maar ook hier, liet hij verstaan. 'Laat ons wegblijven van de retoriek dat de verkiezingen gestolen zijn, of dat de meerderheid een illegitieme meerderheid is.' Daarmee wees hij met een beschuldigende vinger naar de N-VA, die voortdurend hekelt dat de regering-De Croo geen meerderheid aan Vlaamse zijde heeft.

Laat ons wegblijven van de retoriek dat de verkiezingen gestolen zijn, of dat de meerderheid een illegitieme meerderheid is. Alexander De Croo Premier

Meteen maakte de premier duidelijk dat de democratie moet worden verdedigd. 'We moeten ons verdedigen tegen zij die de angst aanblazen en zij die verdelen', klonk het. De Croo verwees naar de passage in het regeerakkoord over de strijd tegen 'fake news'. 'We moeten voorzichtig zijn, de democratie mag zich niet laten muilkorven, maar we moeten vechten tegen desinformatie', klonk het.

De Croo's partijgenoot Patrick Dewael en Kristof Calvo (Groen) deden een oproep om werk te maken van een aanpassing van grondwetsartikel 150, zodat politieke en drukpersmisdrijven niet meer voor assisen moeten komen en oproepen tot haat en geweld kunnen worden vervolgd.

Populisme

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wees in een repliek op het gevaar van een overheid die gaat bepalen wat fake news is. 'Dan eindigt u als de minst liberale premier', haalde hij uit. Hij hekelde nog het 'klassieke groene venijn', nadat Calvo had uitgehaald naar het 'trackrecord van de N-VA'ers over Trump'. Calvo wees erop dat Theo Francken het had gehad over 'de slimme politiek' van Trump, nadat ook CD&V en de sp.a op het gevaar van trumpisme in de Wetstraat hadden gewezen.