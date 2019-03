De Croo wil geen taxshift, maar taxcut

De belastinghervorming die de Hoge Raad van Financiën voorbereidt, moet geen verschuiving zijn, maar een verlaging. Dat zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

De Hoge Raad van Financiën werkt al maanden aan een rapport over een hervorming van de personenbelasting. De fiscale waakhond begon eraan op vraag van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Die besefte dat er na de verlaging van de vennootschapsbelasting iets moest gebeuren om de torenhoge belastingdruk voor werknemers te verlagen. Hij gaf de richting aan waarin de experts moesten werken. Het moest gaan om een taxshift, waarbij een verlaging van de personenbelasting gepaard gaat met een verschuiving naar andere belastingen.

De Croo, de opvolger van Van Overtveldt op Financiën, wil evenwel andere accenten leggen. Dat heeft hij duidelijk gemaakt in een brief die hij aan de Hoge Raad van Financiën heeft gericht. Zo wil hij geen taxshift, maar een taxcut.

Verlaging

De Croo merkt op dat Van Overtveldt openliet of de geplande belastinghervorming budgettair neutraal moest zijn of niet. De Croo kiest bewust voor een verlaging en geen verschuiving. ‘Wegens onze nog altijd hoge fiscale druk moet een belastinghervorming samengaan met een verlaging van de belastingdruk’, zegt De Croo.

In België ben je zeer snel een rijk mens. Alexander De Croo minister van Financiën

Voorts vraagt de minister de mogelijkheid te onderzoeken om het aantal belastingschijven te verminderen, zodat mensen minder snel in een hogere schijf vallen. ‘In België ben je zeer snel een rijk mens. Ongeveer de helft van de Belgen valt in de hoogste schijf. Dat is niet logisch’, zegt De Croo.

Volgens de minister moet het mogelijk zijn in de volgende legislatuur het aantal schijven te verminderen. ‘Op lange termijn is het de bedoeling van onze partij te evolueren naar een vlaktaks (met één tarief, red.), maar in de volgende regeerperiode willen we naar minder schijven.’ Dat zal volgens De Croo deel uitmaken van het verkiezingsprogramma van Open VLD.

Drie scenario's

Een evolutie naar minder schijven wordt ook een van de scenario’s in het rapport van de Hoge Raad van Financiën. Wellicht houdt de fiscale waakhond drie scenario’s over voor een belastinghervorming: een vlaktaks, een scenario met een vermindering van de schijven naar drie, en een dualincometaks. Dat laatste is een tweeledig belastingsysteem, waarbij inkomsten opgesplitst worden in twee categorieën: de inkomsten uit arbeid of uitkeringen enerzijds en de inkomsten uit vermogen zoals aandelen, obligaties, spaargeld en huur anderzijds.