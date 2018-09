De Croo zet ontwikkelingssamenwerking voor Palestijnse scholen stop

De Belgische ontwikkelingssamenwerking voor het Palestijnse ministerie van Onderwijs wordt opgeschort. Dat meldt het Antwerpse magazine Joods Actueel en wordt aan ons bevestigd door het kabinet van Alexander De Croo. ‘Zolang via schoolnamen terrorisme wordt verheerlijkt, kan België niet verder samenwerken met het Palestijns Ministerie voor Onderwijs en blijven budgetten voor scholenbouw opgeschort’, zegt Alexander De Croo.

'De verheerlijking van terrorisme of van daders van terrorisme is onder geen enkele omstandigheid aanvaardbaar.'

De Palestijnse autoriteiten veranderden vorig jaar de naam van een school die met Belgisch geld gefinancierd was in ‘The Martyr Dalal Mughrabi Elementary School’. De naam verwijst naar de Fatah-terroriste Dalal Mughrabi die in 1978 deelnam aan een busgijzeling waarbij 38 Iraeli’s om het leven kwamen.