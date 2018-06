De Croo ziet Belfius niet meer naar beurs trekken

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo betwijfelt sterk of de staatsbank Belfius nog in deze regeerperiode naar de beurs kan worden gebracht. Dat zei hij gisteren tijdens een toespraak in een businessclub in Ukkel.

‘Het zou me sterk verbazen mocht dat nog lukken. Ik zie niet in hoe dat mogelijk is. Er is een dubbel risico, zowel financieel-economisch als politiek.’ Het eerste risico is dat het beursklimaat verslechtert nu we misschien aan de vooravond van een wereldwijde handelsoorlog staan, zei de liberale vicepremier. Het politieke risico zijn de verkiezingen. ‘We komen in een electorale campagne die zal duren tot oktober, maar daarna tot in 2019 een vervolg krijgt door de parlementsverkiezingen. Ik betwijfel of we in zo’n klimaat Belfius naar de beurs kunnen brengen. Ook al is dat mijn wens.’