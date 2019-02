De Groep van Tien staakt mee

De staking van woensdag bewijst hoe vast het sociaal overleg in de Groep van Tien zit. Een loonakkoord afsluiten lukt niet, laat staan dat de vakbonden en de werkgevers het eens geraken over grote hervormingen.

De staking ligt achter de rug en de vakbonden en de werkgeversorganisaties zullen wellicht een nieuwe poging ondernemen om in de Groep van Tien een loonakkoord te onderhandelen. Premier Charles Michel (MR) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hebben hen daartoe opgeroepen.

Of ze daar zelfs na de opening die gisteren gemaakt werd nog in zullen slagen, is nog maar de vraag. Het water tussen de sociale partners is misschien niet zo diep als de elf kilometer diepe Marianentrog in de Stille Oceaan, maar veel scheelt het toch niet.

De vakbonden vragen voor dit en volgend jaar 1,5 procent opslag boven op de index, de werkgeversorganisaties willen alleen de 0,8 procent geven die wettelijk mogelijk is. De Belgische loononderhandelingen zitten in een strak keurslijf. Om de concurrentiepositie van onze bedrijven te beschermen mogen onze lonen niet sneller stijgen dan die in de buurlanden.

Soap

Daarnaast vragen de bonden ook een verhoging van het minimumloon met 10 procent en het behoud van het brugpensioen. De sociale partners moeten ook de welvaartsenveloppe, een pot van 716 miljoen euro om in 2019 en 2020 de laagste uitkeringen te verhogen, verdelen.

Het sociaal overleg is een soort vergeetput voor moeilijke dossiers geworden. Stijn Baert Arbeidsmarkteconoom

Het Belgische loonoverleg heeft iets van een om de twee jaar terugkerend déjà vu. Econoom Ive Marx (Universiteit Antwerpen) noemt het sociaal overleg zelfs ‘al 40 jaar dezelfde soap van drie afleveringen’.

In de eerste aflevering is het hoogconjunctuur, loopt het overleg vast en wordt gestaakt voor hogere lonen. In de tweede neemt de groei af. In een derde gaan de belastingen omhoog, wordt er bespaard en volgen betogingen en stakingen. Vervolgens begint de soap opnieuw bij aflevering een.

Uitweg voor extra opslag duikt op Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft gisteren in de Kamer verklaard dat de maximale loonmarge nog kan wijzigen. Uit het loonkostenrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) bleek dat de lonen in 2019 en 2020 met maximaal 0,8 procent mogen stijgen boven op de index. ‘De berekening van de loonnorm van 0,8 procent is gebeurd op basis van parameters die het Planbureau heeft aangereikt in november 2018. Het Planbureau zal morgen geactualiseerde cijfers publiceren die mogelijk zullen leiden tot een herberekening van de loonnorm’, zegt de woordvoerster van Peeters. ‘Dat kan een opening zijn voor het loonoverleg’, zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. Zo zou de inflatie lager kunnen uitvallen, waardoor meer ruimte is voor loonsverhogingen. Na herberekeningen zou de loonmarge kunnen stijgen tot de symbolische grens van 1 procent. De mogelijke opening kwam er op de dag dat de vakbonden het land platlegden voor hogere lonen. De bonden noemden hun staking een succes. Volgens de bonden werd de oproep om het werk neer te leggen massaal gevolgd in de privé- en de publieke sector. Zo was Brussels Airport dicht en was er veel hinder in de havens van Gent en Antwerpen. Door de minimale dienstverlening reden er wel heel wat treinen.

Vergeetput

‘We draaien in cirkeltjes’, zegt Marx. ‘De vakbonden zetten in op hogere lonen, de werkgeversorganisaties willen sociale vrede. En uiteindelijk wordt met veel spitsvondigheid een compromis à la belge gevonden.'

'Maar het gaat nooit over de essentie. Hoe slagen we erin de koopkracht te verhogen voor een zo groot mogelijke groep mensen? Daarvoor is geen loonoverleg nodig, maar hebben we wel nood aan diepgaande sociaaleconomische hervormingen. De sociale partners zouden daar een consensus over moeten vinden, maar slagen er niet in.’

Arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent) stelt hetzelfde vast. ‘Het sociaal overleg is een soort van vergeetput voor moeilijke dossiers. Als de regering het over iets niet eens geraakt, evacueert ze het onderwerp naar de Groep van Tien. Denk bijvoorbeeld aan de hervorming van de anciënniteitsverloning. Vervolgens wordt er nooit meer iets van vernomen. Grote akkoorden worden nauwelijks of niet nog afgesloten.’

Heruitvinden

De Groep van Tien staakt met andere woorden zelf. De cruciale vraag is hoe de sociale partners zichzelf opnieuw kunnen uitvinden, zodat ze kunnen bijdragen aan de doelstelling meer mensen aan de slag te krijgen en de koopkracht te doen stijgen.

Meer mensen aan de slag betekent meer belastingopbrengsten voor de staat, waardoor de belastingdruk kan dalen en mensen netto meer overhouden. Er is dan ook meer geld om de uitkeringen te verhogen voor wie het echt nodig heeft. Door die maatregelen zal de armoede dalen.

Volgens Marx moeten we onze arbeidsmarkt drastisch hervormen. De afgelopen legislatuur kwamen er 229.000 banen bij, een record. Dat is een gevolg van de economische hoogconjunctuur en enkele regeringsmaatregelen zoals de taxshift.

Daardoor is voor het eerst meer dan 70 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan de slag. Dat is een stijging van zo’n 3 procentpunten tegenover het begin van de legislatuur in 2014. Maar in vergelijking met buurlanden als Nederland en Duitsland, waar zo’n 80 procent van de beroepsbevolking werkt, doen we het nog steeds slecht.

Flexibiliteit

‘Bijkomende maatregelen zijn nodig’, zegt Marx. Zo zal het beleid verder moeten inzetten op langer werken en op het creëren van banen voor laaggeschoolden, want die zijn er nu nauwelijks. Dat kan door een gerichte loonlastenverlaging voor de lage lonen, zodat die jobs goedkoper worden. Of door meer flexibiliteit, zoals in Nederland.

Bij onze noorderburen zijn 15 procent van de banen laagbetaalde jobs. In ons land gaat het slechts om 4 procent van de arbeidsplaatsen. Dat betekent dat veel laagopgeleiden van een uitkering moeten leven omdat er gewoon geen werk voor hen is.

Marx vindt dat het aan de sociale partners is om daar akkoorden over te sluiten. Hij verwijst naar het Nederlandse akkoord van Wassenaar van 1982, waarbij de vakbonden en de werkgeversorganisaties elkaar vonden in een politiek van loonmatiging en flexibelere arbeid.

Het Nederlandse model wordt soms verketterd, maar het heeft zijn voordelen. Er zijn veel meer mensen aan de slag en de armoede ligt er lager. Ive Marx Econoom

‘Het Nederlandse model wordt vaak verketterd, maar het heeft voordelen. Er zijn veel meer mensen aan de slag en de armoede ligt er een pak lager dan in ons land.’ 16 procent van de Belgen riskeert in armoede te leven, tegenover 13 procent van de Nederlanders.

Eén grote illusie

De vraag is of de Belgische sociale partners in staat zijn de tegenstellingen te overstijgen en zelf ambitieuze voorstellen aan de politiek te bezorgen. Het is er het moment voor, want doordat de regering in lopende zaken is en de formatie na de verkiezingen van 26 mei lang dreigt te duren, hebben ze er de tijd en de ruimte voor.

Oudgedienden zijn evenwel sceptisch. Toen hij vertrok bij de werkgeversorganisatie Unizo toonde Karel Van Eetvelt zich bijzonder teleurgesteld.

‘Toen ik begon, dacht ik met de Groep van Tien het sociaal model van de toekomst te kunnen maken en dat is één grote illusie’, zei hij in een afscheidsinterview met De Tijd. Bart Buysse, tot eind vorig jaar de nummer twee van het Verbond van Belgische Ondernemingen, liet zich in dezelfde zin uit.

Standaardoptie

Ook Baert gelooft niet dat de sociale partners zulke moeilijke knopen kunnen doorhakken. ‘Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Ik pleit ervoor dat de regering als ze een hervorming wil doorvoeren een soort standaardoptie uitwerkt. De sociale partners kunnen vervolgens binnen budgettaire krijtlijnen een eigen voorstel uitwerken en de regering verbindt er zich toe dat uit te voeren.'

'Als ze geen akkoord bereiken, haalt het voorstel van de regering het. Dat is realistischer dan hopen dat de sociale partners zelf met oplossingen op de proppen zullen komen.’

Het doet denken aan de manier waarop de Nationale Arbeidsraad (NAR) nu werkt. Daar moeten de vakbonden en de werkgeversorganisaties nu al adviezen geven bij de hervormingen die de politiek heeft uitgewerkt.

Kruimels

Die aanpak werkt, want in de overgrote meerderheid van de gevallen komen de sociale partners tot een akkoord. Al gaat het doorgaans wel over minder beladen thema’s dan die waarover de Groep van Tien onderhandelt.

Uiteindelijk vreest Marx dat de Groep van Tien niet in staat is om de arbeidsmarkt te herdenken. ‘Daarvoor is die groep veel te groot. Er zijn drie vakbonden die elkaar beconcurreren. Als één van de drie zijn nek uitsteekt, zullen de leiders van de andere bonden hem in de hoek zetten in de hoop leden over te nemen. Bij de werkgeversorganisaties geldt hetzelfde. Niet dat ik het die mensen persoonlijk kwalijk neem. Ze hebben zich vastgelopen in het systeem.’