De Luxemburgse sluiproute van China

China gebruikt een postbus in Luxemburg voor miljarden euro’s aan investeringen. Daardoor stromen de opbrengsten, onder andere uit Brussels vastgoed, belastingvrij naar de Chinese staatskas.

Tien jaar geleden ging een nieuw Brussels kantorencomplex van de hand voor meer dan 270 miljoen euro. Het was toen de duurste transactie ooit voor een gebouw in België. ‘Covent Garden’ in de Brusselse Noordwijk bestaat uit twee delen van 10 en 26 verdiepingen, goed voor een oppervlakte van 72.000 m². De belangrijkste huurder was en is nog steeds de Europese Commissie.

Die heeft er onder andere de diensten ondergebracht van de Europese onderzoeksraad (ERC), die wetenschappelijk onderzoek coördineert en financiert in de hele Europese Unie. De oorspronkelijke koper was de Britse investeringsgroep Evans Randall. Maar wie bezit het gebouw vandaag?

Daarvoor moeten we in Luxemburg zijn, aan de rue Eugène Ruppert 6. Uit ons onderzoek van bijna anderhalf miljoen documenten uit het Luxemburgse bedrijvenregister blijkt dat dit het adres is van de huidige eigenaar van de Europese kantoren, Orkor Luxco C. Die Luxemburgse vennootschap is voor 50 procent mede-eigenaar van het Brusselse kantorencomplex via de Belgische vennootschappen Covent Garden Holding en Immobilière du Royal Rogier.

Maar op het adres in Luxemburg belanden we bij het kantoor Intertrust, ooit nog in handen van het Belgische Fortis, maar nu een beursgenoteerde specialist in het beheren van postbusvennootschappen. Nutteloos om hier uitleg te vragen. Deze postbus wordt gedeeld door honderden, zoniet duizenden andere vennootschappen die alleen op papier bestaan.

Zelfs achter Orkor Luxco C blijkt nog een andere postbusvennootschap schuil te gaan, die dezelfde brievenbus van Intertrust opgeeft. Die heet dan weer Orkor Luxco 2 en is opgericht door… Orkor Luxco 1. Het lijken wel Russische matroesjkapoppen die telkens een nieuwe postbusvennootschap verbergen.

Maar de laatste leidt naar een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden, Moi Orkor Investment. En dat is een tentakel van de Chinese overheid, meer bepaald van de People’s Bank of China. Via een doolhof van Luxemburgse postbusvennootschappen is China dus eigenaar van een groot Brussels gebouw waar Europese ambtenaren werken. De Europese Commissie heeft China als huisbaas.

Er vloeit ook Belgisch overheidsgeld naar de Luxemburgse postbus van China. Zo ontdekten we eerder al dat China via de postbusvennootschap Orkor Luxco B mede-eigenaar is van de hoofdzetel van de federale politie in de Brusselse Koningsstraat. Daar werken zo’n 2.300 politiemensen.

Via zijn Luxemburgse postbusvennootschappen is de Chinese staat de huisbaas van Europese ambtenaren en Belgische politiemensen in Brussel.

En China blijkt nog veel meer van zulke matroesjkaconstructies te hebben opgezet. Allemaal gevestigd op dezelfde Luxemburgse postbus van het kantoor Intertrust. Dat kunnen we voor het eerst in kaart brengen dankzij de massa gegevens die we doorzochten. De vennootschappen kregen namen als Limba Luxco, Nade Luxco, Kamsa Luxco, FFDC Super of JCSS Super. Telkens met verschillende nummers en letters erachter voor verschillende subvennootschappen.

Elke naam lijkt te verwijzen naar een ander land waar China investeringen doet. Telkens stromen de opbrengsten naar postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden, zoals Limba Indaba Investment, Nade Wei Investment en Avor Jazz Investments.

In totaal gaat het om miljarden euro’s aan Chinese investeringen in Europa en zelfs tot aan de andere kant van de aardbol, die allemaal leiden naar deze postbus in Luxemburg. We vonden alvast sporen naar investeringen in Nederland (een Amsterdams hotel), Oostenrijk (een kantorencomplex), het Verenigd Koninkrijk, Zweden (treinen), Spanje (een gasdistributeur) en Australië (een investeringsbedrijf).