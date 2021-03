'De NMBS is de politie niet'

NMBS-CEO Sophie Dutordoir benadrukt dat de treinbeheerder alles doet om de passagiersstromen te kanaliseren. 'Maar we kunnen niet alles op ons nemen'.

'Ons aanbod is maximaal gezien de gezondheidsregels. Maar we moeten de toestroom tot de stations beperken', aldus Sophie Dutordoir, de CEO van treinbeheerder NMBS, woensdag in Le Soir.

Dutordoir reageert op de toestroom van reizigers naar de kust dinsdag. Haar boodschap is duidelijk: 'Haast je niet naar de stations, want de plaatsen zullen beperkt zijn.'

'De NMBS zette dinsdag een maximaal treinaanbod in. Alles wat kon rijden is ingezet', verzekert Dutordoir. Het bedrijf had 40 treinen tijdens de spits ingezet richting kust en drie treinen in reserve om zowat 30.000 reizigers te vervoeren.

Dutordoir onderstreept dat het de verantwoordelijkheid van de NMBS is 'om ervoor te zorgen dat iedereen kan plaatsnemen, zonder incidenten'. Maar ze wijst er wel op dat de spoorwegmaatschappij 'niet de politie is'. 'Onze medewerkers doen hun best om mensen te begeleiden, om de passagiersstromen te kanaliseren, maar we kunnen niet alles op ons nemen', aldus Dutordoir.

Als het even mag: leg niet alle druk op één schakel in de ketting Sophie Dutordoir NMBS-CEO

De CEO roept op tot een 'collectieve verantwoordelijkheid'. Ze stipt aan dat de politiek beslist heeft om de toeristische verplaatsingen niet te beperken. 'Dat is een feit, net zoals het een feit is dat mensen zich ook willen verplaatsen. En dan kun je niet van de NMBS verwachten dat als die mensen zich aanbieden, wij als enige die trechter organiseren'.

Dutordoir roept op tot een grote informatiecampagne om mensen diets te maken dat de capaciteit van de kusttreinen in de paasvakantie beperkt zal zijn (mensen mogen alleen aan het raam zitten, red.).