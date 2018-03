De Rode Duivels gaan naar Luxemburg

Onze Rode Duivels laten miljoenen euro’s aan inkomsten toestromen op Luxemburgse postbusadressen. Zo moeten ze amper belastingen betalen. Als je zoals Eden Hazard er nog een Ierse constructie naastzet, zelfs geen belastingen.

Pal in het centrum van Luxemburg stad banen we ons een weg door de opengebroken Avenue Monterey. Aan een moderne, grijs-beige gekleurde en vijf verdiepingen hoge gevel, vinden we het huisnummer 35. Als we de zware voordeur opentrekken, merken we boven de postbussen zes pancartes met een waslijst van Luxemburgse bedrijfsnamen, in alfabetische volgorde. We herkennen meteen enkele namen die eerder al in de Bel gische pers zijn opgedoken: Image Management, KHDB Management, Kmirallas 20 en Rojoluk.

Dat zijn de Luxemburgse vennootschappen van Rode Duivels Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Kevin Mirallas en de broers Lukaku. Ze zitten hier samen op de postbus van een fiscaal advocatenkantoor, waar ze de postbus delen met een IJslandse farmabons en zelfs een beursgenoteerd Chinees bedrijf dat werkt vanuit de Kaaimaneilanden.

Maar we vonden, verspreid over andere postbussen, nog meer Duivels in Luxemburg. Zeker 10 van de 28 Rode Duivels die deze week nog geselecteerd waren voor de vriendschappelijk match tegen Saoedi-Arabië lieten al een Luxemburgse postbusvennootschap oprichten. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Marouane Fellaini en Divock Origi behoren ook tot die groep.

14miljoen De Luxemburgse vennootschappen van de Rode Duivels betaalden de jongste jaren 5,2 tot 15,9 procent belastingen.

De acht nu nog actieve postbusvennootschappen hebben samen voor 14 miljoen euro aan activa op hun balans. Bij vijf postbusvennootschappen is tussen 2013 en 2016 voor bijna 8 miljoen euro aan nettowinsten toegestroomd. Dat zijn de Luxemburgse speeltjes van de broers Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, KevinMirallas en NacerChadli. Hun laatste jaarrekeningen bewijzen dat deze duivels ook fiscale dribbelaars zijn.Ze betaalden er de jongste jaren maar 15,9 tot zelfs maar 5,2 procent belastingen.

Hazard

Neem het voorbeeld van de 27-jarige Duivel Hazard.Hij liet in 2012, toen hij naar de Engelse club Chelsea trok, de Luxemburgse postbusvennootschap EHGroup oprichten. Hij trok daarvoor niet zelf naar het Groothertogdom. Een plaatselijke juriste deed dat voor hem. Terwijl EHGroup gewoon het postbusadres kreeg van zijn Luxemburgse adviseur FCS Services, die bovenal discretie belooft aan zijn cliënteel.

In slechts drie jaar tijd, in 2014, 2015 en 2016, heeft Hazard op zijn Luxemburgse postbusvennootschap een nettowinst geboekt van ruim 5,5 miljoen euro. Het gaat vooral om royalties die hij opstrijkt voor het gebruik van zijn beeltenis als hij bijvoorbeeld een reclamefilmpje draait voor verzorgingsproducten van Nivea Men of als hij voor een reclamefilmpje van Lotus Bakeries een bal trapt tegen 10.000 opeengestapelde koffiekoppen. Maar het is ook niet toevallig dat Hazard een Luxemburgse postbus begon te gebruiken toen hij naarChelsea trok. In de PremierLeague krijgen spelers vaak een deel van hun bonus in de vorm van portretrechten.

De reden waarom Hazard en co. hun royalties zo graag in Luxemburg opstrijken, is bekend. Op 80 procent van die inkomsten uit ‘intellectuele eigendom’ moeten ze in het Groothertogdom geen belasting betalen. Ze moeten dus nog maar 26 procent belasting betalen - het huidige tarief in Luxemburg - op de resterende 20 procent. Dat leidt tot een belastingvoet van 5,2 procent op de totale inkomsten.

Fiscale hattrick

En Hazard speelt een fiscale hattrick. Boven op zijn Luxemburgse postbus plaatste hij nog een sluiproute naar Ierland. Op17 december 2014 heeft Hazard zijnconstructie nog uitgebreid met EH Group (Irish Branch), een bijkantoor in Ierland. Dat kreeg daar ook gewoon een postbusadres in het Nangor Road-bedrijvenpark. ‘Door de intellectuele eigendomsrechten toe te kennen aan het Ierse bijkantoor krijg je een spectaculair resultaat in Luxemburg’, weet fiscalist Denis-Emmanuel Philippe. ‘In Luxemburg moet er helemaal geen belasting meer betaald worden door het dubbelebelastingverdrag metIerland. Terwijl inIerland de regels toelaten dat die rechten daar ook onbelast blijven. Dat is dus nog een agressievere belastingconstructie dan de andere Duivels al toepassen met de 80 procent belastingvrijstelling in Luxemburg.’

De Lukakus boekten met hun Luxemburgse Rojoluk al ruim 1 miljoen euro winst sinds 2010, onder andere dankzij reclame voor de chocoladereep Kinder Bueno. Ook Kevin Mirallas boekte al1 miljoen euro winst via zijn Luxemburgse Kmirallas20. Maar die is pas opgericht in 2012 bij zijn transfer naar de Britse club Everton.

De Luxemburgse affaires bezorgen onze Duivels ook soms hoofdbrekens. Zo heeft Kevin De Bruyne nog maar 412.000 euro winst geboekt met zijn Luxemburgse postbus, maar eind vorig jaar claimde zijn Luxemburgse adviseur, die hij had gedumpt, plots wel 1,5 miljoen euro voor de Luxemburgse rechter. En NacerChadli moest in november vorig jaar ook al zijn Luxemburgse jaarrekeningen bijsturen, met plots een pak minder nettowinst als resultaat. Die zakte van 750.000 naar 150.000 euro.

Wagens en vastgoed

De Duivels bezitten soms ook wagens en vastgoed via hun Luxemburgse postbusvennootschappen. Zo werd Marouane Fellaini in november 2009, een jaar na zijn miljoenentransfer van de Luikse eersteklasser Standard naar Everton, bestuurder bij de Luxemburgse postbusvennootschap International Business Event. Naast een wagen bezit de vennootschap ook ‘een gebouw in Luik’. Ook Yannick Carrasco bezit voertuigen en vastgoed via zijn Luxemburgse postbusvennootschappen ExcellenceVehicles en Excellence Properties.

Al is het vooral voor hun royalties dat onze Rode Duivels in het Groothertogdom vertoeven. Maar dat feestje is bijna over. Luxemburg moest dat belastingcadeau onder internationale druk stopzetten. Maar niet getreurd, dankzij een overgangsregeling kunnen onze Duivels er nog zeker tot 30 juni 2021 van genieten .