De Sutter bevoegd voor 5G

Bij een herschikking van de bevoegdheden in de regering-De Croo, die is bekendgemaakt in het Staatsblad, is verduidelijkt dat Petra De Sutter (Groen) als minister van Overheidsbedrijven ook bevoegd is voor de post en de telecomsector, inclusief 5G.

Bij groen was niet iedereen opgetogen met de lichte ministerportefeuille die voorzitster Meyrem Almaci uit de brand had gesleept voor Petra De Sutter, de nummer een van Groen in de regering-De Croo. Ze is wel vicepremier, maar was als minister enkel bevoegd voor overheidsbedrijven. Bovendien bleef het lang onzeker of daar ook telecom en de post bij waren. Dat is inmiddels verduidelijkt. De Sutter wordt ook bevoegd voor de twee beursgenoteerde overheidsbedrijven: Proximus en De Post.

Bovendien is vastgelegd dat ze ook bevoegd is voor de invoering van 5G, een dossier dat al geruime tijd geblokkeerd zit. In het regeerakkoord is voorzien dat op korte termijn een 'draagvlak bij alle stakeholders gecreëerd (zal) worden voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel. Daarbij zal rekening gehouden worden met de wetenschappelijke informatie ter zake (inclusief gezondheidsaspecten), evenals de veiligheidsaspecten, de impact op het energieverbruik en de

bevoegdheden van de deelstaten'.

Geblokkeerd

De uitrol van een 5G-netwerk staat ook als een prioriteit ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord, maar er komt maar geen schot in de zaak. Er bestaat geen overeenstemming over de verdeling van de opbrengsten van een veiling tussen de federale overheid en de deelstaten. En de vraag ligt ook nog altijd op tafel of bij de veiling gemikt moet worden op de komst van een vierde telecomspeler, wat lang de dada lang is geweest van huidig premier Alexander De Croo (Open VLD).

Dat het dossier nu bij de groene vicepremier belandt, is opmerkelijk. In Brussel staan de groenen met strenge stralingsnormen op de barricades, waardoor de uitrol van 5G daar onbegonnen werk lijkt. De vraag is of De Sutter een doorbraak kan forceren, wat erop zou neerkomen dat ze het verzet van de groenen in Brussel moet breken.

Ondertussen zijn de telecomoperatoren al bezig met deelprojecten, zodat op beperkte schaal toch al kan worden begonnen met 5G, zoals in de haven van Antwerpen. Na Orange Belgium is ook Proximus van plan er een 5G-netwerk voor industriële toepassingen uit te bouwen. Het project kreeg als naam De Digitale Schelde mee.

Sociale fraude

Voorts is uitgeklaard dat vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) instaat voor de coördinatie van de fraudebestrijding. Zo krijgt de regering dan toch een minister die bevoegd is voor de strijd tegen de sociale fraude. Van Peteghem was eerst enkel bevoegd voor de fiscale fraude.