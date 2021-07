'De Vlamingen zullen niet beter af zijn als de Walen verarmen'

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd). Deze week kruisen ze de degens over het voorstel van Vlaams minister-president Jan Jambon om het land te hertekenen, ‘vertrekkend van een wit blad’.

Beste Wim,

Juli is de maand van de feestdagen. 11 juli is de Vlaamse feestdag, al wordt daar aan mijn kant van de taalgrens amper aandacht aan besteed. Ik denk niet dat een Franstalige op de tien deze datum kent. Nog minder hebben enig idee wat die dag wil herdenken: de Guldensporenslag in 1302. 14 juli is de Franse nationale feestdag. Wist je dat - tot voor de coronapandemie - ter ere daarvan in Luik elk jaar een volksbal en een vuurwerkfestijn worden gehouden en dat er een Gallisch dorp in het centrum van de stad verrijst? 21 juli is dan weer de Belgische nationale feestdag. Weet jij aan welke historische gebeurtenis die herinnert? Maar weinig Belgen kennen het juiste antwoord.

Een gemeenschappelijk verleden is een sterke identiteitsfactor, maar dat is precies waar het de twee grote gemeenschappen in dit land aan ontbreekt. Dat verklaart mee onze verdeeldheid, samen met de taal en de sociaal-economische situatie natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat we niets gemeenschappelijks hebben. De band die tussen ons bestaat, wordt vooral gesmeed door collectieve emoties. De Rode Duivels zijn zo’n voorbeeld van wat ons verbindt.

Voor de Vlaamse politici is 11 juli doorgaans de dag waarop ze een nationalistische toon aanslaan. Dit jaar is Jan Jambon daar niet van afgeweken. De Vlaamse minister-president heeft gepleit voor een staatshervorming. Geen verrassing uiteraard, want dat is het stokpaardje van zijn partij, de N-VA. Wel verrassend is dat hij voorstelt ‘het land te hertekenen vertrekkend van een wit blad’. Op dat vlak ben ik het best wel met hem eens. Als gevolg van eerdere staatshervormingen en institutionele crisissen is België opgezadeld met een kafkaiaanse structuur, waarin elke visie ontbreekt. Het is tijd om het hele systeem van boven tot onder grondig te herzien, zodat het efficiënter wordt. Wat denk jij, Wim? Hoe zou jij dat ‘wit blad’ invullen?

Er wordt weleens gezegd dat geld het zenuwstelsel van de oorlog is. In mijn vorige kroniek had ik het over de noord-zuidtransfers. Ik deed dat met opzet, zodat je zou kunnen horen hoe daar in Vlaanderen over gedacht wordt. Dat is een beetje de bedoeling van deze kroniek, toch? Wel, ik vond je antwoord neerbuigend en karikaturaal. Net zoals de aanval van Bart De Wever, die in 2010 de Franstaligen vergeleek met junkies die niet zonder het geld uit Vlaanderen kunnen. Jammer. Ik zeg het dus nogmaals: deze transfers zijn een vorm van solidariteit tussen de rijken (of het nu Vlamingen, Brusselaars of Walen zijn) en de minder welgestelden. Misschien zou het je goed uitkomen als Wallonië Menen annexeert, de Vlaamse gemeente met het laagste gemiddelde gezinsinkomen. Wil je dan dat we de armen gewoon laten creperen?

De Vlamingen zullen niet beter af zijn als de Walen verarmen.

Moeten we die solidariteit tussen noord en zuid dan verbreken? Natuurlijk mag jij ‘I want my money back’ roepen, net als de Britse premier Margaret Thatcher destijds, maar die houding is niet alleen egoïstisch, ze kan ook contraproductief zijn voor Vlaanderen zelf. Vergeet niet dat Wallonië en Brussel belangrijke handelspartners van het noorden zijn. Met andere woorden, de Vlamingen zullen niet beter af zijn als de Walen verarmen.

Natuurlijk beweer ik niet dat in Wallonië en Brussel alles van een leien dakje loopt. Verre van! Vlaanderen vraagt al lang een krachtdadiger bestuur en meer responsabilisering, en ik kan best begrijpen dat het ongeduldig wordt. Ik geef ook toe dat de budgettaire situatie van de Franstalige entiteiten niet bepaald rooskleurig is.

Maar tot slot wil ik je er toch graag op wijzen dat er in het zuiden van het land een levendige ondernemersgeest heerst, Wim. Ken je bijvoorbeeld de beloftevolle projecten van John Cockerill rond waterstoftechnologie of die van de Comet Group op het vlak van de recyclage van zonnepanelen? Of nog die van Univercells op het gebied van messenger-RNA?