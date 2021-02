De Vriendt in de voetsporen van Calvo

Wouter De Vriendt volgt Kristof Calvo op als voorzitter van de Kamerleden van Groen. De vraag is in hoeverre het conflict met Groen-voorzitster Meyrem Almaci onderhuids blijft smeulen.

De Vriendt is door de Kamerfractie van Groen verkozen tot nieuwe voorzitter van de Groen-Kamerleden. In die rol volgt de Oostendenaar Calvo op, die hij ook steunde in het conflict met voorzitster Meyrem Almaci, dat losbarstte bij de beslissing om Calvo geen ministerpost te geven.

De beslissing van Calvo om te stoppen als voorzitter van de Groen-Kamerleden en nieuwe horizonten in Nederland op te zoeken is deels nog altijd het gevolg van die beslissing om hem geen minister te maken, liet Calvo zelf verstaan. De Mechelaar blijft wel Kamerlid, maar hij wil zich meer concentreren op de democratische vernieuwing en daarnaast wil hij zich ook inzetten bij een denktank van het Nederlandse GroenLinks.

Het is de vraag of voorzitster Meyrem Almaci evenveel steun heeft als Wouter De Vriendt.

De Vriendt heeft al heel wat kilometers op zijn teller. De Oostendenaar zit al sinds 2007 in de Kamer. Hij geniet ook brede steun van de Kamerfractie. De Vriendt noemt het 'een hele eer' om de Groen-fractieleden aan te voeren. Ook Almaci zegt 'vierkant achter de keuze' voor De Vriendt te staan.

Toch is het niet zeker dat de Kamerfractie onder de leiding van De Vriendt zal ontwapenen in het conflict met Almaci. De bladzijde is omgedraaid, en avant met Vivaldi, luidt het bij de groenen. Maar het is de vraag of Almaci evenveel steun als De Vriendt heeft.