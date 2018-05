De Wever: ‘De dash is beetje uit de ploeg'

Zonder de belastingen te verlagen zou het gelukt zijn om de begroting in evenwicht te brengen. Maar dan zou de economie minder sterk gegroeid zijn. Zo verdedigt N-VA-voorzitter Bart De Wever zich tegen de kritiek op het begrotingsparcours van de regering-Michel.

N-VA-voorzitter Bart De Wever had het vrijdagavond in Terzake over de toestand van de Belgische economie. De aanleiding was een tegenvallend rapport van de Europese Commissie over de begroting en de economie.

We zijn op dit moment de op één na traagste groeier van de eurozone en alleen de budgettaire probleemlanden Spanje, Portugal en Frankrijk hebben een groter begrotingstekort dan België. De helft van de landen hebben bovendien een overschot op de begroting, maar voor België zit dat er niet in. Ondanks de lage rente en de Europese hoogconjunctuur.

Nochtans beloofde De Wevers partij in 2014 plechtig dat de begroting dit jaar in evenwicht zou zijn.

Weg afgelegd

De Wever geeft toe dat een evenwicht er op dit moment niet in zit. Maar toch heeft de regering een hele weg afgelegd, zegt hij.

‘We hebben het begrotingstekort laten zakken van 3,1 naar 1 procent. En we verwachten dat het in 2019 zal zakken naar 0,7 procent. Daarmee zullen we 80 procent van de rit gedaan hebben. Dat is 0,7 procent te veel, maar je mag niet vergeten dat we ook de belastingen hebben verlaagd. We hebben de loonkostenhandicap weggewerkt, de personenbelasting verlaagd. De koopkracht stijgt, de loonmassa stijgt dit jaar met 4 procent. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Als we dat niet hadden gedaan, konden we een overschot hebben, maar dan was de conjunctuur wellicht niet zo goed geweest.’

We hebben een historisch recordaantal private jobs gecreëerd. Maar ik geef toe met ons begrotingssaldo zijn we niet waar we moeten zijn.

Dat we met een economische groei van 1,8 procent achterophinken in Europa is volgens De Wever te verklaren. Volgens De Wever moeten een aantal landen van ver terugkomen, waardoor het makkelijker is om sneller te groien. ‘Er zijn een aantal landen die in 2008 de dieperik zijn ingedoken. Wij hebben stabilisatoren die zeer duur zijn maar waardoor wij op de pof een instorting konden vermijden. Je moet de evolutie over een periode van tien jaar bekijken en niet naar de procenten van één jaar kijken.’

Besparingen

De besparingen van de afgelopen jaren wegen volgens De Wever ook op de groei. 'Duitsland en Nederland hebben al eerder pijnlijke hervormingen gedaan. Toen was Di Rupo aan de macht en werd er mee gespot en werden die weggehoond. Maar die landen plukken nu wel de vruchten. Wij zijn later beginnen met saneren. En wij moeten te veel dingen tegelijk doen. En daardoor krijg je deze cijfers.'

Toch is De Wever niet ontevreden over het parcours dat de regering heeft gereden. ‘De overheidsuitgaven zijn met 3,6 procent gezakt en tegelijk hebben we de belastingen met 1,8 procent doen dalen. We hebben een historisch recordaantal private jobs gecreëerd en de handelsbalans staat er best voor in 14 jaar. Maar ik geef toe met ons begrotingssaldo zijn we niet waar we moeten zijn.’

De kritiek die mij het meest raakt is en die volgens mij terecht is, is dat de dash om verder te gaan een beetje uit de ploeg is verdwenen. Bart De Wever

‘We hadden met deze coalitie veel eerder de begroting in evenwicht kunnen brengen’, geeft De Wever toe. Ik heb daar voorstellen voor, maar daar willen de andere partijen niet van horen. Het gaat vooral over verder besparen in de sociale zekerheid. Andere partijen willen eerder nieuwe inkomsten.'

Dash

‘De kritiek die mij het meest raakt is en die volgens mij terecht is, is dat de dash om verder te gaan een beetje uit de ploeg is verdwenen.’ En dat komt volgens De Wever omdat de gemeenteraadsverkiezingen ‘hun schaduw vooruit werpen’.

‘Het is bon ton om te zeggen dat de gemeenteraadsverkiezingen geen rol spelen. Maar de realiteit is anders. Als een vicepremier (Kris Peeters, red.) zijn tenten komt opslaan in uw stad, zorgt dat er niet voor dat het vertrouwen tot aan de bomen groeit. En dan is het niet mogelijk om moeilijke compromissen te sluiten.’