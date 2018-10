De Wever: 'Ik word zo moe van die oorlog tegen links'

Het is Bart De Wever menens om Groen mee aan boord te nemen in een Antwerpse coalitie. Dat blijkt uit een reportage van Paul Jambers vanuit de war room van de N-VA op de dag van de verkiezingen.

De onderhandelingen voor een coalitie in Antwerpen zijn nog volop bezig. Een reportage van Jambers geeft een inkijk in de strategie van De Wever.

Daaruit blijkt dat het De Wever menens is om Groen te overtuigen mee te stappen in een coalitie. Een voortzetting van de huidige meerderheid is volgens hem 'te krap'. De centrumrechtse coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD heeft slechts 1 zetel op overschot. 'Als we met een krappe meerderheid het moeten opnemen tegen dat volksfront van de oppositie, dan is dat hier weer zes jaar oorlog op straat', aldus De Wever.

Riante meerderheid

De beste zet volgens De Wever is links mee aan boord nemen van een coalitie. In eerste instantie kijkt hij naar Groen, de andere winnaar van de verkiezingen in Antwerpen. 'Ik stel voor dat we de hand uitreiken naar zij die ons kunnen helpen aan een riante meerderheid. Ik vind dat dat onze openingszet moet zijn', legt hij zijn partijgenoten voor als blijkt dat de N-VA opnieuw aan zet is in Antwerpen.

'We hebben een historische kans om de stad in de plooi te leggen', gaat De Wever verder. 'Ik ga een soort nationale verzoening prediken. Het is tijd voor verzoening. We kunnen zo niet verder tegen links. Ik word zo moe van die oorlog elke dag.'

Dat de 'transitie van de bevolking' in Antwerpen doorgaat is volgens De Wever reden te meer om naar de grote verzoening te gaan. 'Want binnen zes jaar zal dat niet beter zijn.'

De vrijage van De Wever met Groen leek tot dusver vooral een tactische keuze van De Wever, een manoeuver om te vermijden dat CD&V en Open VLD al te veel eisen zouden stellen bij de coalitiegesprekken. Maar nu blijkt dat het De Wever wel menens is.

De Wever moet Groen wel nog meekrijgen, want tot dusver hebben ze de boot afgehouden. De partij vreest dat ze de komende zes maanden niet op een geloofwaardige manier campagne zal kunnen voeren als ze nu met de N-VA in zee gaan in Antwerpen. En dat de kiezer het haar niet in dank zal afnemen.

Alternatief

Een alternatief voor De Wever is om de sp.a te overtuigen. Maar dat is voor De Wever een minder aantrekkelijke optie, omdat hij vreest dat dat gevolgen zal hebben voor de verkiezingen van 2019. Met de sp.a breng je de PS weer aan boord, is zijn redenering.