De Wever: 'Met de PS regeren? No way'

De N-VA-voorzitter wil enkel aan tafel schuiven met Elio Di Rupo (PS) om over confederalisme te praten. 'België is twee landen. Dat hou je niet vol', stelt hij.

'No way dat N-VA straks met de PS regeert. En ook niet met hun nog radicalere neefjes van Ecolo en de PTB', zegt De Wever in een gesprek met Het Laatste Nieuws. 'Als je ziet hoe moeizaam we nu al besturen met deze rechtse coalitie, wat heb je dan te verwachten van een coalitie met de PS erbij? Dat zou volstrekt onzinnig zijn.'

De Wever vindt de voorstellen van de linkse partijen 'onzinnig'. 'Open grenzen, vierdaagse werkweek met loonbehoud, pensioenleeftijd terug naar 65, brugpensioen op 56 voor wie dat wenst - Kris Peeters kreeg alweer links applaus, donderdag in de Kamer. Tja.'

Onbestuurbaarheid

Over confederalisme is hij wél bereid te praten. 'Voor de onbestuurbaarheid van het land - of nee, van de twee landen die België eigenlijk is - bestaat er maar één oplossing. Die heet confederalisme. Vroeg of laat is het zover. Misschien al volgend jaar, na de verkiezingen van 2019', aldus De Wever. 'Ik lig daar nog niet wakker van - verkiezingen baren altijd één grote verrassing - maar ik weet wel wat mij te doen staat. Ik ben daar klaar voor.'