De Wever: 'PS wil liever regering waar zij de baas is'

'Ik heb de indruk dat de PS geen regering wil met een meerderheid in Vlaanderen. Ze willen liever een regering waarin zij de baas kan zijn.' Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag gezegd voor aanvang van het N-VA-partijbestuur.

De Wever blijft bereid 'zijn verantwoordelijkheid te nemen'. 'Maar het informateurschap is niet iets waar je voor solliciteert', zo maakte hij duidelijk dat het de andere partijen zijn die beslissen of ze de N-VA-voorzitter nog het veld willen insturen.

Geen toenadering

Een aantal verklaringen uit PS-hoek lijkt de kloof tussen beide partijen ook niet te verkleinen. Zo stuurde PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej afgelopen weekend aan op een regering zonder de N-VA. 'Wat is het resultaat van een regering met de N-VA? Het Vlaams Belang dat van 3 naar 18 zetels is gegaan in het federaal parlement', zei de PS'er.