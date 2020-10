De Wever: 'Twee beren leven niet in hetzelfde hol'

Stalinistische score

Dat niemand zich tegenkandidaat stelt, bewijst dat de steun voor De Wever binnen de partij nog altijd groot is. Nochtans kreeg zijn partij een stevig electoraal oplawaai en verloor de partij 300.000 kiezers in 2019. Maar ook iemand als Theo Francken, die even goed veel steun binnen de partij geniet, gaf vorige maand in een gesprek met De Tijd aan 'niet tegen Bart op te komen'.

Het ziet ernaar uit dat De Wever een stalinistische score mag verwachten. Zelf geeft hij in een reactie ook een quote in het Russisch, in plaats van zijn gebruikelijke Latijnse spreuken. 'Два медведя в одной берлоге не живут' of 'twee beren leven niet in hetzelfde hol'.