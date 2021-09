De Wever: 'Vlaanderen was op het appel, andere regio's niet'

in een attractie opDe lagere vaccinatiegraad in Wallonië en Brussel 'mag ons niet belemmeren om met de nodige voorzichtigheid het leven ten volle te hernemen'. Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in De Panne, waar 9.000 leden op afkwamen.

Net na een ritje met de rollercoaster 'The Ride to Happiness' gaf de N-VA-voorzitter een video-interview aan het persagentschap Belga. De Wever wil het liefst zo snel mogelijk het einde van de meeste coronamaatregelen. 'Wat mij betreft kunnen mondmaskers in winkels weg, zeker ook in open lucht - wat voor zin heeft dat?' Toch wil hij niet gezegd hebben dat alle coronamaatregelen morgen op de schop kunnen: 'In de sector van het nachtleven bijvoorbeeld is men vragende partij om te werken met een covid safe ticket. Dat kan voor mij, maar het hoofddoel moet zijn: we gaan opnieuw werken, we gaan opnieuw mekaar ontmoeten.'

Dat andere regio's niet op de vaccinatieafspraak zijn, mag ons niet belemmeren om het leven ten volle te hernemen. Bart De Wever

'Wij hebben 90 procent vaccinatiegraad bereikt in Vlaanderen. We kunnen het leven hernemen. We kunnen mekaar weer zien, zonder mondmasker. Ik ben zo gelukkig als een kind. Vlaanderen was op het appel, andere regio's spijtig genoeg niet of nog niet, maar dat mag ons niet belemmeren om het leven ten volle hernemen.'

Dat zal dan op het volgende overlegcomité moeten worden beslist, maar daar zitten er veel partijen aan tafel weet ook De Wever: 'In de federale fase van het rampenplan, heeft de federale overheid daarin finaal de stem. Dat is voor ons heel zuur.'



Vivaldi

Nu corona minder hoog op de agenda staat, maakt de Vivaldi-regering zich op om werk te maken van sociaal-economisch werk. De Wever is zeer kritisch: 'Ik verwacht daar niks van. Er zit geen samenhang in die regering en dat net op het moment dat de pensioenhervorming en arbeidsmarkthervorming dringend nodig zijn. Dat is een drama. Hoe sneller die regering weg zal zijn, hoe beter.'