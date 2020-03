De Wever: 'Welk land gaat nu naar de oorlog met een minderheidskabinet?'

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat dit weekend een kans is gemist om een echte noodregering in de steigers te zetten.

'Elk land zou nu een oorlogskabinet vormen, maar dit is België.' Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagmorgen op Radio 1. Hij noemde de mislukte poging om afgelopen weekend een noodregering te vormen 'een triest schouwspel'.

De Wever zei dat hij donderdag een princiepsakkoord met de PS had bereikt over een noodregering. De PS en de N-VA zouden als grootste partijen in hun taalgebied toetreden tot die regering. De regering zou bestaan uit vijf Vlaamse en vijf Franstalige ministers, die de toppers uit de Wetstraat moesten zijn.

Volgens De Wever heeft het PS-partijbestuur Magnette zondag teruggefloten, waarna Magnette en de voorzitters van de MR en het cdH het princiepsakkoord hebben afgeschoten in de tv-studio’s van RTL.

Oorlogskabinet

Het resultaat is dat de regering-Wilmès blijft zitten, maar niets kan doen. Daarom is de vraag gekomen om de minderheidsregering te steunen vanuit het parlement via volmachten. ‘Welk land gaat nu naar de oorlog met een minderheidskabinet?’, zei De Wever daarover. Elk land zou nu een normaal oorlogskabinet in de steigers zetten, zei hij, 'maar dit is België'.

De Wever zegt dat zijn partij het voorstel voor die volmachten ‘constructief’ zal bekijken. Verder wilde hij niet gaan, omdat hij nog geen enkele tekst heeft gezien, zei hij. Hij zei de gesprekken van afgelopen weekend ‘een triest schouwspel’ te vinden, maar zei dat hij nu de knop omdraait zodat bestuurd kan worden.

Volgens de N-VA-voorzitter maken de volmachten niet veel uit omdat 'geen levende ziel in het parlement op dit moment tegen coronamaatregelen zal stemmen'. Wel vindt hij bijzondere machten een goed idee om achter de hand te houden voor het geval het parlement om gezondheidsredenen niet meer bijeen kan komen.

Misplaatst

Ondertussen is duidelijk dat het afgelopen weekend opnieuw wonden zijn geslagen in de Wetstraat. De Wever zei dat het einde zoek is als partijvoorzitters met elkaar omgaan op de manier waarop dat dit weekend gebeurde. Hij zei te vrezen dat de formatie in een sukkelstraatje blijft tot 2024, want als het in deze omstandigheden al niet lukt, wanneer dan wel?

Hij zei ook de beelden van juichende partijvoorzitters ‘een beetje misplaatst’ te vinden. Hij wees daarbij op een selfie van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, met een vrolijke Groen-kopvrouw Meyrem Almaci op de achtergrond.