De Wever aast op confederalisme met PS in 2024

Toen N-VA-voorzitter Bart De Wever met zijn PS-collega Paul Magnette in juni probeerde een paars-gele regering op de been te krijgen, hebben ze grondig doorgepraat over de toekomst van het land.

Bart De Wever wordt 50 en voelt dat het straks misschien zijn laatste kans is om een historisch akkoord te sluiten met de Parti Socialiste (PS) dat de omslag maakt naar een confederaal België. ‘Paul Magnette heeft in gesprekken met mij kleur bekend’

In juni waren de N-VA-voorzitter en zijn PS-collega Paul Magnette druk bezig een paars-gele regering op de been te brengen. Dat ging niet door, maar in de ontgoocheling van het moment is toen wel doorgepraat tussen de twee tenoren over de toekomst van het land. Daar doet De Wever in een interview met De Tijd een boekje over open.

‘PS-voorzitter Paul Magnette heeft in zijn gesprekken met mij kleur bekend. Hij heeft me toevertrouwd dat Elio Di Rupo niet wilde dat de socialistische troepen werden voorbereid op een confederale omslag. Magnette moest dus een scherpe bocht nemen, maar dat is wel wat die wil’, zegt de N-VA-voorzitter.

In de paars-gele deal die op tafel lag, bevatte het institutionele hoofdstuk een splitsing van de budgetten voor de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. ‘We wilden de truc van Dehaene herhalen en budgetten functioneel doorsnijden, zoals eerder is gebeurd met het onderwijs. Je plaatst de budgetten in kokers, je diversifieert het beleid. Dat is onomkeerbaar. Wat je op die manier scheidt, krijg je nadien nooit meer samen.’

Volgens De Wever is Magnette helemaal mee in de logica dat het beter is als Vlaanderen centrumrechts en Wallonië centrumlinks kan worden bestuurd. Wat meespeelt, is de vrees bij de PS voor een implosie als die confederale omslag niet kan worden gemaakt.

De N-VA en de PS moeten wel nog een akkoord bereiken over de verdeling van de centen en de plaats van Brussel in de constructie. ‘Dat zijn de twee essentiële dingen waarover we dan moeten praten en waarover we een historisch compromis moeten vinden’, zegt De Wever.

Volgens De Wever zal de PS niet meer van koers veranderen, ook al viert het belgicisme onder de regering-De Croo hoogtij. De vraag is volgens De Wever wel of de N-VA en de PS in 2024 electoraal nog voldoende sterk staan om hun gemeenschappen naar die confederale omslag te leiden. Een alliantie met het Vlaams Belang is in ieder geval niet het plan dat De Wever voor ogen heeft. ‘Met die mensen kan je geen zaken doen.’