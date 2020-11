De Wever biedt wisselmeerderheid aan om kernuitstap terug te draaien

Afgelopen week bleek dat Engie-Electrabel, de uitbater van de kerncentrales in ons land, niet langer gaat investeren in een verlenging van de levensduur van die installaties.

'Ik ben in de zomer naar Doel (kerncentralesite van Engie-Electrabel, red.) geweest, en heb er lang gepraat met de directie. Ze vertelden me dat ze dit jaar moeten beslissen om veel te investeren om de twee jongste kerncentrale nog 10, 20, 25 jaar open te houden. Doen we dat dit jaar niet, dan stijgen de kosten exponentieel', aldus De Wever.

De regering wil pas eind volgend jaar definitief beslissen of ze alle centrales in 2025 sluit.

Volgens De Wever, die eerder deze maand herkozen is als voorzitter van de N-VA, willen alleen de groenen een uitstap uit kernenergie, de andere partijen niet. 'Als dat gebeurt, gaan we de meest vervuilende energieproductie in Europa hebben, na Polen. Met een enorme prijsverhoging voor de consumenten en bedrijven tot gevolg, én de onzekerheid of er wel stroom zal zijn', aldus De Wever. 'Dat moeten we ten allen tijden vermijden.'