De Wever dringt aan op meer economische activiteit

N-VA-voorzitter Bart De Wever dringt erop aan dat er naar Nederlands voorbeeld richtlijnen komen die het mogelijk maken dat in de bouw en de industrie weer meer bedrijven aan de slag gaan.

Met de sombere voorspellingen van Pierre Wunsch, de voorzitter van de Nationale Bank, over de economische kostprijs van de lockdownmaatregelen voor ogen vindt De Wever dat er zo snel mogelijk moet worden ingegrepen om de economie op een hoger toerental te laten draaien.

Volgens de N-VA-voorzitter moet dringend werk worden gemaakt van een economisch exitplan, want de kostprijs van de lockdown loopt hoog op. Elke maand lockdown kost zo’n 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), berekende de studiedienst van de N-VA. ‘Als we dit tot pakweg juni moeten volhouden, wordt de kostprijs 9 procent van het bbp, of zowat 45 miljard euro. Dat is ook grosso modo de hypothese die de Nationale Bank bij haar groeiraming voor 2020 hanteert’, zegt De Wever.

Niet wachten

Vooralsnog lijkt zo’n exit niet haalbaar, al was het maar omdat er pas mee kan worden begonnen als voldoende wordt getest, zodat duidelijk wordt hoeveel mensen ziek zijn geweest en wat de opties zijn om nieuwe uitbraken snel te isoleren.

Een 'back to work' is in veel sectoren nu al mogelijk. Bart De Wever Voorzitter N-VA

‘De toestand laat misschien nog niet veel toe, maar daar moet je vooral niet op wachten om een plan te maken. En een 'back to work' is volgens mij in veel sectoren nu al mogelijk’, zegt De Wever.

‘Bij de PS zijn ze bezig met uiterst linkse ideeën op te frissen om onze economie naar aanleiding van corona ten gronde te richten. Wij kijken eerder naar de input om onze economie zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. De N-VA kijkt naar de Nederlandse en Franse richtlijnen omdat die meer economische activiteit mogelijk maken met voorschriften die we vandaag mogelijk al kunnen toepassen.'

Richtlijnen

In Nederland is het protocol 'Samen Veilig Doorwerken' uitgewerkt. Dat dient als richtlijn voor de bouwsector en de industrie. Er wordt bijvoorbeeld voorgeschreven wat een bedrijf moet doen als de social distancing-maatregel van 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd. Dat biedt de bedrijven juridische zekerheid.

Ook in Frankrijk bestaan zulke richtlijnen voor de bouwsector. Daar geldt een social distancing van 1 meter, maar als dat op een werf niet kan worden gerespecteerd, kan er toch worden gewerkt. Er moeten dan extra beschermingsmaatregelen komen, zoals het dragen van een algemeen beschikbaar chirurgisch mondmasker.