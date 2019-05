De Wever en Di Rupo voeren politieke pop-poll aan

Bart De Wever (N-VA) in Vlaanderen en Elio Di Rupo in Wallonië (PS) zijn onbetwist als populairste politici uit de verkiezingen gekomen.

Partijvoorzitters Bart De Wever en Elio Di Rupo zijn de absolute stemmenkanonnen van de voorbije verkiezing, ondanks het verlies van zowel de N-VA als PS. Dat blijkt uit een analyse van de penetratiegraad, de beste graadmeter om de populariteit van politici te meten. Het aantal stemmen geeft een vertekend beeld omdat er grote verschillen zijn in aantal kiezers per kieskring. De penetratiegraad meet hoeveel van alle kiezers er binnen één kieskring zijn die voor dezelfde politicus stemmen.

Bart De Wever doet als Vlaamse nummer één nog beter dan zijn Waalse tegenhanger Di Rupo. In de kieskring Antwerpen haalt hij voor het Vlaams parlement 242.386 stemmen. Dat is ruim één op vijf van alle Antwerpse kiezers. De 125.000 voorkeurstemmen van Di Rupo in de kieskring Henegouwen zijn goed voor een penetratiegraad van 17 procent.

Beide politici doen het wel minder goed dan vijf jaar geleden. De Wever haalde toen op de Antwerpse kamerlijst 314.650 stemmen, ruim 70.000 meer dan zondag. Di Rupo haalde in 2014 nog bijna 182.000 stemmen.

De Vlaamse top-tien telt zes N-VA'ers. Vlaamse nummer twee is Theo Francken, die zijn voorkeurstemmen in Vlaams-Brabant bijna verdrievoudigt. Hij springt van 45.000 stemmen in 2014 naar 122.000 op de Kamerlijst. Dat is goed voor een penetratiegraad die licht boven die van Di Rupo gaat. Francken hield de N-VA in zijn provincie recht, met het gevolg dat Vlaams Belang met nieuwkomer Dries Van Langenhove onder het landelijke gemiddelde bleef. Vlaams Belang haalde in Vlaams Brabant 13,5 procent, waar dat voor Vlaanderen 18,5 is. Franckens goede score zet een kanttekening bij de kritiek dat de N-VA de rode loper zou hebben uitgerold voor het Vlaams Belang. Het boegbeeld migratie van de N-VA verloor zondag geen stem aan Van Langenhove, nochtans één van de weinigen bij Vlaams Belang met media-bekendheid.

Bij N-VA halen ook Jan Jambon, Zuhal Demir, Ben Weyts en Geert Bourgeois de top-tien. Bourgeois houdt Open VLD'ers Guy Verhofstadt, die net als Bourgeois de Europese lijst trok, en Alexander De Croo uit de top-10. Daardoor hebben de liberalen niemand in de top-10. Ook van Groen of sp.a is in de top-10 geen spoor. Hilde Crevits en Wouter Beke zijn de enige twee CD&V'ers. Crevits haalde in haar eigen West-Vlaanderen bijna 20.000 stemmen meer dan in 2014 en hield er het verlies van haar partij binnen de perken. Maar buiten West-Vlaanderen bleef het Hilde-effect uit. Voorzitter Wouter Beke was in zijn Leopoldsburg met CD&V pas derde, achter N-VA en Vlaams Belang.

In de pop-poll staat ook oud en nieuw van Vlaams Belang. De jonge voorzitter Tom Van Grieken, die zijn partij een nieuw en properder imago wil aanmeten, staat op zes. Maar ook hardliner Filip Dewinter prijkt in de top-tien. Dewinter liet al verstaan dat het aan de nieuwe generatie is, maar ongetwijfeld behoudt hij met zijn forse score een stem in het kapittel bij zijn partij.

In Franstalig België nestelt Charles Michel zich tussen Di Rupo en diens dauphin Paul Magnette. Achter hen volgt cdH-voorzitter Maxime Prevot. Opvallende naam in de Waalse top-tien is PTB-kopstuk Raoul Hedebouw, die in Luik 50.000 stemmen en een penetratiegraad van 8,1 procent haalt. Hij verpersoonlijkt de uitstekende score van de communisten, met tientallen zitjes in alle parlementen.