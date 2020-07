De Wever en Magnette clashen niet met liberalen

Een ontmoeting tussen Bart De Wever en Paul Magnette met de liberalen die net is afgelopen, is niet op een gevreesde kortsluiting geëindigd, verneemt De Tijd. Al zal nog wat water naar de zee moeten vloeien voor er een akkoord in zit.

Er hing spanning in de lucht, want Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had de voorbije dagen laten verstaan dat hij niet zomaar zou meedansen als een akkoord tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn PS-collega Paul Magnette weinig te bieden had voor de liberalen.