De Wever en Magnette klaar om te schakelen

Bart De Wever en Paul Magnette kunnen vrijdag, als ze voor het eerst verslag uitbrengen bij koning Filip, naar een volgende fase in de formatie schakelen. Al is het afwachten of Open VLD de boel niet blokkeert.

Door de heropflakkering van het coronavirus is het alle hens aan dek. Zeker in de stad Antwerpen, de gemeente die veruit het meeste nieuwe besmettingen in België telt, baart de toestand zorgen. Voor burgemeester en N-VA-voorzitter De Wever zijn het lange dagen en korte nachten, want ook het overleg met de PS en haar voorzitter Paul Magnette over een nieuwe regering wordt in 'een stevig tempo' voortgezet, wordt bevestigd in Vlaams-nationalistische en socialistische kringen.

Regeringscontract

Alles passeert de revue in de gesprekken, waar ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau nauw bij betrokken is. De Wever zet hoog in op het communautaire. De N-VA wil al meteen overgaan tot een 'functionele splitsing' van de budgetten voor de zorg en het activeringsbeleid, zodat een einde wordt gemaakt aan de versnippering en de deelstaten maatwerk kunnen afleveren. Die stap kan worden gezet zonder een tweederdemeerderheid. Tegen een volgende legislatuur, vanaf 2024, mikt De Wever op een België 2.0, waarbij de 'constructiefouten uit het Belgisch federalisme' worden gehaald.

De N-VA wil al overgaan tot een 'functionele splitsing' van de budgetten voor de zorg en het activeringsbeleid.

Magnette en Rousseau gaan voor een rood beleidspakket. Rousseau schoof in zijn nota die hij bezorgde aan de drie koningen Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) eerder de prioriteiten naar voren. De socialisten zetten hoog in op een structurele herfinanciering van de zorg, het optrekken van de laagste uitkeringen en eerlijke fiscaliteit.

Die uitruil tussen institutionele hervormingen en een sociaal beleid is het regeringscontract dat de N-VA en de PS/sp.a met elkaar willen sluiten. Ook over de coalitie en de casting hebben De Wever en Magnette een oplossing voor ogen, maar ze zijn daarover discreet. De naam van Koen Geens (CD&V) duikt her en der op als premier, maar dat wordt ontkend. 'No way', luidt het.

Het zijn harde noten om te kraken. Maar als je een regering wil maken, kun je die maken. Toponderhandelaar

Wel wordt bevestigd dat de N-VA en de PS dicht bij een akkoord staan. 'Het zijn harde noten om te kraken. Maar als je een regering wil maken, kun je die maken', zegt een toponderhandelaar. 'Zowel de N-VA als de PS staat op het punt te zeggen: 'We kunnen.' Maar als Open VLD voor de oppositie kiest, is het vrijdag misschien al gedaan.'

Onder de rokken

Net zoals de liberalen in hun poging een Arizonacoalitie te lanceren hebben geprobeerd de sp.a los te weken van de PS, lijken De Wever en Magnette Open VLD van de MR te willen losweken. 'De vraag is: komt Egbert Lachaert van onder de rokken van Georges-Louis Bouchez?', wordt hardop gezegd.

Magnette wil de Zweedse coalitie, die door de kiezer is afgestraft, niet depanneren. De PS wil daarom geen regering met de N-VA en de twee liberale partijen. Op het PS-hoofdkwartier aan de Brusselse Keizerslaan zijn ze vooral MR-voorzitter Bouchez beu. Zo zal Waals minister-president Elio Di Rupo geen seconde aarzelen de MR uit de Waalse regering te zetten en het cdH binnen te halen.

De Wever zal niet veel moeite doen om de Franstalige liberalen aan boord van een meerderheid te trekken.

Het gaat om een 'Waals probleem' waar De Wever in principe van weg blijft. Al zal de N-VA-voorzitter niet veel moeite doen de Franstalige liberalen aan boord van een meerderheid te trekken. Zeker niet nadat de MR een politieke beschadigingscampagne is begonnen en De Wever een laks coronabeleid in Antwerpen verwijt. Dat op de Nationale Veiligheidsraad ook premier Sophie Wilmès (MR) die kritiek tegenover de Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V) formuleerde, heeft de relaties tussen de N-VA en de MR nog meer bekoeld.

Huid duur verkopen

De Vlaamse liberalen lijken echter niet van plan de Mouvement Réformateur los te laten. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert lijkt niet van plan een blanco cheque te tekenen voor een deal tussen de N-VA en de PS, waar de Vlaamse liberalen niets hebben. 'Desnoods gaan we naar de oppositie. Heel veel mensen in onze partij zien dat perfect zitten', klinkt het vanuit het partijhoofdkwartier.

Desnoods gaan we zelf naar de oppositie. Heel veel mensen in onze partij zien dat perfect zitten. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

De Vlaamse liberalen willen hun huid duur verkopen, al is de vraag of ze het been stijf kunnen houden nadat ze de sp.a van de PS hebben proberen los te weken. De N-VA en de PS zullen niet aarzelen om de zwartepiet door te schuiven en de Vlaamse liberalen verantwoordelijk te houden voor het torpederen van deze laatste kans op een regering. Verkiezingen, die een nachtmerrie voor Open VLD dreigen te worden, worden dan onvermijdelijk.

Toch is Egbert Lachaert niet onder de indruk. 'Sp.a mocht nee zeggen op alles en garanties vragen over van alles, maar wij zouden niet mogen weigeren een tekst te tekenen die we niet onderhandeld hebben?

Ik snap niet waarom er druk zou komen bij ons. Ik krijg perfect uitgelegd waarom ik er niet op inga', zegt de Open VLD-voorzitter.