De Wever en Magnette naar het Paleis

De 'twee keizers' Bart De Wever en Paul Magnette worden om 16.30 uur verwacht op het Paleis. Ze zitten klaar om het over te nemen van de 'drie koningen' in een nieuwe poging om een regering op de been te brengen, verneemt De Tijd.

Het had wat voeten in de aarde, maar zondagavond lieten de drie koningen Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) officieel weten dat ze hun formatieopdracht even stilleggen. Dat doen ze in afwachting van een doorbraak in de gesprekken tussen de N-VA en de PS, die al enkele weken onder de waterlijn worden gevoerd.

Bart De Wever en Paul Magnette worden al de twee keizers genoemd, verwijzend naar Diocletianus en Maximianus, die in de derde en vierde eeuw na Christus samen regeerden.

De communicatie over een nieuwe formatiepoging tussen de N-VA en de PS wordt vandaag of dinsdag op de nationale feestdag verwacht. Er wordt op dit moment koortsachtig aan gewerkt, maar het is duidelijk dat de 'twee keizers' - zoals De Wever en Magnette al worden genoemd - aan een officiële communicatie werken dat ze het willen overnemen van de 'drie koningen'. Die benaming is een verwijzing naar twee Romeinse keizers Diocletianus en Maximianus, die in de derde en vierde eeuw na Christus samen regeerden.

Bemiddelingsrol

Net zoals bij de vorige poging, toen de coronacrisis uitbrak, is ook nu weer een belangrijke bemiddelingsrol weggelegd voor sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Rousseau maakte duidelijk dat hij desnoods zonder de Parti Socialiste in een regering zou stappen, waardoor de PS voor de keuze stond: ofwel zelf meedoen, ofwel jaren oppositie. Rousseau hield de lijnen open met zowel de PS als de N-VA.

De reden dat de PS en de N-VA een vierde poging willen ondernemen, en dat ze daar dicht bij zitten, heeft te maken met het weinige aantrekkelijke alternatief: de regering-Wilmès die blijft zitten, terwijl er een tweede coronagolf op ons afkomt. De N-VA en de PS willen zelf het voortouw kunnen nemen, ook met het oog op een relancebeleid.

Ik ben niet in onderaanneming van andere voorzitters. Als ik zou gevraagd worden om te onderhandelen, zal ik dat wel op eigen verantwoordelijkheid doen. Bart De Wever Voorzitter N-VA

Welke coalitie de twee keizers voor ogen hebben, is nog niet duidelijk. Op initiatief van Bouchez hadden de drie koningen geëist dat De Wever en Magnette tekst en uitleg bij hen kwamen geven, maar De Wever maakte in 'De Ochtend' op Radio 1 al duidelijk daar niet mee gediend te zijn. 'Ik ben niet in onderaanneming van andere voorzitters. Als ik zou gevraagd worden om te onderhandelen, zal ik dat wel op eigen verantwoordelijkheid doen. Ik vond dat een beetje een bizarre persmededeling’, zegt De Wever.

Stokken in de wielen

Ondertussen blijft Bouchez uitspraken doen die het formatieproces mogelijk bemoeilijken. In Franstalig België heeft hij vandaag nog eens laten weten dat er wat hem betreft geen bevoegdheden moeten worden geregionaliseerd, maar dat er werk moet worden gemaakt van een herfederalisering. Hij maakt het zo de PS lastig een communautair akkoord te sluiten met de N-VA over een verdere regionalisering van de zorg en de arbeidsmarkt, waar dan een sociaal beleid voor de PS tegenover staat. Aan zo'n uitruil tussen de N-VA en de PS hebben de liberalen weinig of niets.

Als de N-VA en de PS officieel maken dat ze samen aan een 'grote coalitie' willen werken, zullen dezelfde vragen als voorheen gesteld worden. Is er in zo'n coalitie plaats voor Open VLD? Omdat Bouchez steevast een stoorzender blijkt, wordt de vraag nu ook gesteld of er wel plaats is voor de MR. De Franstalige liberalen zijn nodig om aan Franstalige zijde aan een meerderheid te komen, maar in de Waalse regering zouden ze zonder problemen kunnen worden vervangen door het cdH.