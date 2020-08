De Wever en Magnette zetten formatieopdracht stop

De missie van Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) om een federale regering op de been te brengen is voorbij. Dat heeft onze redactie vernomen.

Het duo trekt maandag naar de koning om verslag uit te brengen over de mislukte missie. De bedoeling zal zijn de leiding over de formatie over te dragen aan de liberalen en de groenen.

Magnette en De Wever hadden vanmorgen nog een vergadering met de liberale voorzitters. Dat is uitgedraaid op een fiasco. De liberalen en de groenen zagen het nut er niet van in als de preformateurs hun formatienota niet helemaal openbreken.

Het resultaat is dat De Wever en Magnette niet langer geloven in de slaagkansen van hun missie. De voorbije dagen waren al echo's te horen vanuit hun kamp dat ze het niet meer zagen zitten.

De bal ligt nu weer in het kamp van Bouchez. De vraag is of de blauw-groene bubbel de socialisten kan overtuigen om een formatiepoging te ondernemen. Dat is al geprobeerd en mislukt.