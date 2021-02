De Wever haalt uit naar regering over sluiting kerncentrales

Nu de Franse energiereus Engie niet meer rekent op het langer openhouden van de Belgische kerncentrales, haalt N-VA-voorzitter Bart De Wever uit naar de regering-De Croo. De regering houdt in het energiedossier volgens hem geen rekening met de belangen van de burger.

Bij de regering-De Croo heerst radiostilte over de beslissing van Engie geen rekening meer te houden met een levensduurverlenging van de kerncentrales in België, zoals De Tijd dinsdag meldt.

In regeringskringen is wel te horen dat het om een 'boekhoudkundige operatie' gaat, zoals De Tijd schreef. 'Engie kan niet anders dan die afschrijving nu inschrijven.' De energiereus kent zeer goed de kalender en de mijlpalen, zoals de analyse van de Europese Commissie over het CRM-steunmechanisme dat er in de lente aankomt en mee richtinggevend zal zijn, wordt opgemerkt in regeringskringen. 'Ze zullen ongetwijfeld een rol willen en kunnen spelen, hoe het uiteindelijke scenario er ook uitziet.'

Gascentrales

N-VA-voorzitter De Wever hekelt dat de regering-De Croo werk maakt van het sluitingsscenario, zonder te weten of de sluiting van de kerncentrales kan worden opgevangen door de geplande bouw van gascentrales.

‘De regering beweert officieel nog geen beslissing te hebben genomen over het sluiten van de twee jongste kerncentrales. Ze heeft altijd gezegd die beslissing te zullen uitstellen tot eind dit jaar, in functie van de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van onze energie. Nu lezen we echter dat de regering binnenskamers gretig de sluiting van alle centrales opdringt, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de haalbaarheid van extra gascentrales als alternatief, laat staan over de financieringsmethode', zegt De Wever.

‘Men stort ons met die houding in de totale onzekerheid. In plaats van op zeker te spelen en toekomstige winsten van Engie om te zetten in een nucleaire rente om onze begroting te spijzen lijkt men te verkiezen om via subsidies tonnen extra CO2-uitstoot te financieren en de begrotingsput dieper te graven, zonder enige garanties. Het is voldoende bekend dat elke extra gascentrale ons streven naar klimaatneutraliteit fors zal bemoeilijken’, zegt De Wever.

Dogmatisch denken

In kringen rond Engie is te horen dat kan worden teruggekomen op de beslissing de kerncentrales te sluiten. Maar De Wever vreest dat de regering-De Croo zichzelf in een onmogelijke onderhandelingspositie heeft geplaatst. ‘De regering lijkt zichzelf geen flexibiliteit meer te gunnen in dit dossier. Wegens dogmatisch denken saboteert de regering haar eigen onderhandelingspositie, tegen de belangen van de burgers in.'

